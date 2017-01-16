香港《经济日报》：国际关系大洗牌 中美俄新博弈

（1月16日社评）

特朗普周五就任美国总统，向外再暗示会撤销制裁俄罗斯，甚至放弃一个中国政策，反映他锐意推行「联俄制华」新路线。

在国际关系面临大洗牌，中国如何应对新挑战？香港又应如何自处？

美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。

苏联解体后，俄罗斯因经济问题，国力大倒退，而中国坚持改革开放，经济实力大增，跃升为世界第二大经济体，渐渐威胁到美国的经济龙头地位，此消彼长下，慢慢有很多美国人认为昔日的「老二」俄罗斯要跟「老三」中国易位，中国崛起变成「中国威胁论」自然大有市场，特朗普正好代表这派的看法。

特朗普是商人出身，意识形态有别于历任总统，他眼中一切以利益为依归，并非以大局为重，所以他敢于抛出联俄制华政策，把美国政治家和国安机构眼中的头号敌人俄罗斯视为朋友，一来可能出于他跟俄罗斯的友谊和他亲俄班子的看法，二来不排除这是他用来遏制中国的新手段。

在特朗普营商生涯，开天杀价是其谈判惯用伎俩，因此应用在治国方面，一切有利美国的东西，包括协议和原则，都可以妥协和交易。

在商业谈判中，这或许行得通，但跟中国领导人打交道却是行不通，因为在台湾问题上，一个中国原则是底线，寸步不能让，也不能交易，一旦让台湾独立，或会催生藏独、疆独，甚至港独等难以收拾的局面。

假如特朗普在美中贸易谈判时，拿中国领导人的底线作谈判筹码，无疑是玩火，后果非常严重，他未必能把控得住，一旦事态失控，美国将会为此付出沉重代价，全世界也可能受波及。

国际新三国时代渐成形，俄罗斯总统普京自然乐于在中美之间游走，左右逢源，以收渔人之利；但中国领导人如何应对特朗普的出招，把风险减低，将费煞思量。

面对国际大洗牌和保护主义抬头下，环球风起云涌，香港作为国际金融中心，也应做好防风措施，一旦中美爆发贸易摩擦，作出适时应对措施，将冲击减至最低。