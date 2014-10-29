《信报》：雾霾催生能源投资机遇

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月29日财经评论）
习广思
油价上周一度反弹，市传中东产油国将减产托油价，但根据国际能源总署（IEA）的数据，沙地阿拉伯9月原油产量不减反增，每日产能973万桶，科威特最高石油委员会前成员接受媒体访问时表示，沙地和大部分波斯湾国家将维持产油量稳定，不会屈从压力减产，令市占率流失。油价自6月来重挫约25%，原油供应过剩；加上需求疲弱，导致全球原油市场失衡，部分产油国不断呼吁减产，以扭转油价颓势，但减产也可能面临市场占有率下降的风险。
有分析员认为，科威特、卡塔尔、沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼和巴林等6个波斯湾合作理事会（GCC）成员国现金充裕，足以抵御油价下跌的冲击。据国际金融研究所（IIF）数据，由于过去10年来油价大涨，GCC成员国的财政储备金总额已攀升至2.45万亿美元，去年总收入从2009年的3660亿美元，升至7290亿美元；相反，巴西、委内瑞拉、阿根廷、俄罗斯等非GCC产油国却面临财赤威胁，油价下跌对这些国家冲击最大。美国页岩气产量大增，也令油价疲不能兴。
目前美国面对着两大敌人，首先是年前入侵乌克兰的俄罗斯，恰好俄罗斯也是靠石油收入支持国库，战略上不会让油价上涨；另一敌人是“伊斯兰国”（IS），其主要收入来源除了绑架勒索，就是非法输出石油。在以上情况下，油价岂能上升？
与油价难兄难弟的金价近日从1250美元水平持续滑落至1227美元，上周曾经指出，金价反弹期间，SPDR黄金净持仓却背驰，不升反跌，反映持有黄金好仓的投资者都趁金价反弹减持。随着油价逐步下跌，近两周多以来金价上升更显得没有道理。在联储局议息并正式结束QE3后，很有可能轮到金价出现新一轮插水潮，投机投资者最好密切留意沽金时机，以免错失像这几个月的油价跌浪，千载难逢的赚钱机会。
北京亚太经合组织会议（APEC）举行在即，华北地区再遭遇严重雾霾天气。为使会议在晴朗天气下召开，北京市将采取最高级别的空气品质保障措施，预计减少京津冀地区污染物排放约40%。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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