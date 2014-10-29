《信报》：雾霾催生能源投资机遇

（10月29日财经评论）

习广思

油价上周一度反弹，市传中东产油国将减产托油价，但根据国际能源总署（IEA）的数据，沙地阿拉伯9月原油产量不减反增，每日产能973万桶，科威特最高石油委员会前成员接受媒体访问时表示，沙地和大部分波斯湾国家将维持产油量稳定，不会屈从压力减产，令市占率流失。油价自6月来重挫约25%，原油供应过剩；加上需求疲弱，导致全球原油市场失衡，部分产油国不断呼吁减产，以扭转油价颓势，但减产也可能面临市场占有率下降的风险。

有分析员认为，科威特、卡塔尔、沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼和巴林等6个波斯湾合作理事会（GCC）成员国现金充裕，足以抵御油价下跌的冲击。据国际金融研究所（IIF）数据，由于过去10年来油价大涨，GCC成员国的财政储备金总额已攀升至2.45万亿美元，去年总收入从2009年的3660亿美元，升至7290亿美元；相反，巴西、委内瑞拉、阿根廷、俄罗斯等非GCC产油国却面临财赤威胁，油价下跌对这些国家冲击最大。美国页岩气产量大增，也令油价疲不能兴。

目前美国面对着两大敌人，首先是年前入侵乌克兰的俄罗斯，恰好俄罗斯也是靠石油收入支持国库，战略上不会让油价上涨；另一敌人是“伊斯兰国”（IS），其主要收入来源除了绑架勒索，就是非法输出石油。在以上情况下，油价岂能上升？

与油价难兄难弟的金价近日从1250美元水平持续滑落至1227美元，上周曾经指出，金价反弹期间，SPDR黄金净持仓却背驰，不升反跌，反映持有黄金好仓的投资者都趁金价反弹减持。随着油价逐步下跌，近两周多以来金价上升更显得没有道理。在联储局议息并正式结束QE3后，很有可能轮到金价出现新一轮插水潮，投机投资者最好密切留意沽金时机，以免错失像这几个月的油价跌浪，千载难逢的赚钱机会。

北京亚太经合组织会议（APEC）举行在即，华北地区再遭遇严重雾霾天气。为使会议在晴朗天气下召开，北京市将采取最高级别的空气品质保障措施，预计减少京津冀地区污染物排放约40%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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