香港《星岛日报》：坚守联汇不移 向大鳄泼冷水

（10月17日社评）

港元挂靠美元的联系汇率，今天庆祝30岁生日。财金高官利用这个机会，回应外间对联汇制度的种种质疑，等如向国际大鳄发出坚守联汇不移的讯息。

金融管理局总裁陈德霖和财政司司长曾俊华，本星期先后发表文章谈论联汇。两文结语用上一模一样的字眼，就是香港“毋须亦无意改变联系汇率制度”，斩钉截铁。

30年前，香港前途中英谈判陷入僵局，港元急剧贬值，当局紧急推出联汇机制。香港顺利过渡后，联汇继续发挥稳定金融的作用，为经济增长作出重要贡献。

联汇机制并非毫无代价，最明显是放弃了以利率作为调节经济的工具。在亚洲金融风暴至沙士肆虐的年头，香港无法透过减息和贬值等“无痛疗法”来对抗通缩和刺激增长，最后还要靠中央透过开放内地民众来港自由行消费“放水”。

当年美国经济影响全球，又是香港主要外贸市场，香港经济走势大致与美国同步。但全球经济格局变化，香港经济不再与美国亦步亦趋，有时甚至背驰。不过，香港作为小型开放的经济体，港元如果“脱钩”自由浮动，汇价容易大幅波动，不利营商。现在人民币逐步走向国际，开始有让港元挂靠人民币的说法，原因是两地贸易量大，经济周期也相近。

港元挂靠人民币确实值得研究，不过现时条件绝不成熟，中央本身都为人民币开放步步为营。港府发出联汇不动如山的讯息，避免重演亚洲金融风暴期间大鳄冲击联汇上下其手。美国退市讯息已经引起部分新兴经济体汇率波动，大鳄会否对港“网开一面”，政府仍须严阵以待。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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