香港《星岛日报》：放慢加息为楼市减压

（6月17日社评）

美国联邦储备局决定暂不加息之际，适逢本港出现平均每方尺售价冠绝亚洲的豪宅成交，为这阵子的楼市「小阳春」续添热闹。发展商努力推出新盘应市，不过，从其推盘速度、定价和种种优惠来看，对后市的看法仍然相当审慎。

英国下周四公投是否脱离欧盟，结果难料，本周股市已经一再因为担忧脱欧派得胜而下挫，万一脱欧成真，势必触发全球金融震荡。市场早已预料联储局不会在这敏感时刻加息，避免联同脱欧催生金融危机，而拖累美国经济。

美国经济复苏的步伐亦比较慢，新增职位数目逊预期，联储局更调低对今年的经济增长预测，通胀率远未达警戒线。现时市场预期连下个月议息都可能维持不变，美国十一月初就会举行大选，经验显示，愈近大选，联储局加息的机会就愈低。大部分市场人士已经把今年加息的次数，由估计两次调低为一次。

美国等全球主要央行大量注资市场和维持超低息好几年，本港楼价在资金泛滥和低息环境下节节上升，迭破高位，待美国铁定进入加息周期才从高位回落，现在加息步伐又远比预期为慢，市民借钱供楼仍然可以享受非常低的息率，楼价下跌了大约一成后，市场出现一定承接力，出现「小阳春」式的整固。

发展商利用蜗步加息的空档，纷纷推出楼盘，部分楼盘去货不俗。定价则相当保守，大部分都是贴近市价或原价加推单位，提供的优惠更是五花八门，除了明码实折，还有退印花税和安排低息借贷等，最近更有新盘为换楼客提供有条件的十二成按揭。

发展商透过与所属集团同系的财务公司，向新盘买家提供按揭贷款，突破了金融管理局限制银行借贷的限制，提供的加按息口又比其他财务公司低，例如可以向买家提供高达楼价八至九成的低息按揭，有些按揭安排更毋须买家提供入息证明和接受压力测试。

发展商不惜透过同系财务公司，冒较大的断供风险，低息吸引买家光顾，正反映了其去货心切，没有耐性待价而沽。山顶豪宅成交价一山还有一山高，与中产换楼和基层置业，属于不同的市场，部分「上车」市民有其逼切性，中产换楼或买多层楼则不急，还有政府「辣招」挡路，发展商要扭尽六壬吸客。

大家急于去货，求早日达到销售指标，当中的考虑包括市场供应陆续增加，官员指出：未来数年总供应量会去到九万二千个的新纪录。本港经济增长则持续放缓，而美国息口虽然加得慢，但是始终会逐步增加。

经济发展令市民多了顾虑，供求趋势又令市民多了选择，少了「抢贵」楼价的客观条件，发展商就不得不加紧在跌势喘定的日子，以多姿多采的手法促销。