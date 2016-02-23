香港《经济日报》：滙丰挑战续增 “辛苦钱”更难赚

（2月23日社评）

滙丰去年盈利仅增1%，若非本港业务力撑，业绩势更糟。去年尤其上半年滙丰赚钱实已相对容易，而今年金融势动荡，复遭油价低迷、欧美罚款等冲击，今年滙丰势要赚辛苦钱。

本港业绩虽佳 难单天保至尊

滙丰昨公布去年全年成绩表，表现可谓差强人意，全年税前盈利仅188.7亿美元，微增约1%，远逊市场估计的增长达一至两成，若单看第四季度，滙丰业绩更见红亏蚀，犹幸滙丰尚有香港业务力撑，否则业绩将更差劲。

虽然去年本港经济增长仅约2%，惟滙丰香港区的税前盈利仍大增21%，更撑起整个集团逾半盈利。事实上，其他已公布去年业绩的银行，本港业务亦不差，如恒生去年核心利润增约4%、受内地业务拖累的东亚，香港业务仍稳健、星展香港区盈利亦增逾一成。对本港银行而言，去年已是相对易赚钱的一年。

此因去年尤其上半年，无论是本港股市楼市畅旺，又或外部特别是内地经济仍靠稳，为本港银行业包括滙丰，带来不少赚钱良机。但今年本港股市楼市承接去年下半年的跌势，料续调整，银行业经营环境势较去年逊色，此或预视滙丰今年面对的经营压力，很可能较去年更大。

况且，去年困扰滙丰等国际性银行的几项不利因素，今年仍将延续，此至少有三。

三大不利因素 内外夹击滙丰

其一，油价低拨备增。滙丰业绩逊预期，主因是拨备增加，部分因油价低迷令油企贷款拨备上升。在环球经济乏力、需求续弱下，今年油价弱势恐难挽，环球银行业包括滙丰，对油企拨备亦将易增难减，蚕食利润。

其二，监管严罚款重。近年欧美金融监管机构日益严厉，对涉违规银行行为罚则日重。现时滙丰仍涉操控伦敦银行同业拆息（LIBOR）、聘请「官二代」输送利益等指控。若滙丰遭罚款，必然损业绩。

其三，环球金融波动。俗称「炒房」的环球银行及资本市场业务，去年利润增逾三成，占滙丰整个集团逾四成利润。惟自去年第四季起，环球金融市场风高浪急，今年初环球市场剧震，恐预视今年投资环境势凶险，滙丰能否续靠投资收入支撑利润，难度必增。

去年本港银行业环境尚算不俗，滙丰受外围经济金融波动、以至罚款等因素打击，尚且交出未如理想的成绩，今年本港以至环球经营压力恐有增没减，滙丰要赚辛苦钱，并不容易。