香港《经济日报》：股市盼七翻身 炒“好消息”要留神

（7月5日社评）

英国脱欧冲击渐被市场消化，环球股市相继企稳回升。在美国加息料无望、多国央行联手救市等憧憬下，短期利好金融市场，惟此亦恐预示环球经济前景较预期凶险，金融暗涌难安。

港股恒指在七月首个交易日大升265点，加上全球多个主要股市，亦相继收复英国脱欧失地，令投资者憧憬金融市场「五穷六绝」过后，「七翻身」在望。从短期因素而言，环球金融市场确有好转的可能。

因英国脱欧后，市场预料首当其冲的将是美国储局，由于英国脱欧爆出环球经济金融黑天鹅，势打乱其加息部署，外界除押注储局今年内难加息，甚至猜度明年加息机会率不足一半，过去半年受加息预期遏抑的环球股市与商品市场等，或有望反弹。

且英国脱欧成为定局后，投资者正密切注视环球央行会否「大合唱」，如欧洲、英国、日本以至中国央行，有可能加码量宽松货币，以稳住大局。虽然各国央行会否出手、出手力度多大，尚属未知，惟只要市场有所憧憬，已足以为金融市场提供炒作理据。

因此从短期来看，金融市场「七翻身」的机会应不低，尤其不少机构大户的上半年业绩不济，有可能乘美国难加息、环球齐松货币等美梦正浓，推升股市、商品等先捞一笔。

然而，市场憧憬的所谓「好消息」，其实不然。就如美国经济若如储局过去所指般，在外围金融经济波动下，复苏动力仍足，储局大可照样加息不误，毋须冒着被指「睇错市」的责难，甚至赔上储局信誉亦要延迟加息。

且欧洲、英国、日本等央行若真的加码量宽，甚至不顾后果「从直升机撒钱」；中国央行则再度降准甚至减息，重走大水漫灌的旧路，则反映环球经济颓势恐较预期严重，各国央行才会迫不得已加招救亡。

故金融市场的诸般「好消息」，纵能掀市场一时炒作，却揭示环球经济动力持续减弱的深层矛盾，恐日益尖锐，无论曾自视可逃过此劫的美国，又或难兄难弟如英、欧、日，以至经济陷转型期的中国，都难独善其身。

至于金融市场方面，近期负利率债券大行其道，以至曾被看扁的商品与新兴市场又再获青睐，凸显游资缺乏出路，各国央行倘再大力印钞，势加剧全球水浸，一旦环球经济再爆坏消息，或英国脱欧进程再遇折腾，触发泛滥游资进锐退急，金融市场动荡亦势更剧烈。