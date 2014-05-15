《明报》：越南反华非孤立事件 中国周边安全极险恶

(5月15日社评) -

越南民众反对中国钻油台在西沙海面钻探作业，由游行示威演变至大规模反华暴动，在中部平阳省数以千计陆资、台资与港资工厂，被暴徒破坏、纵火、抢掠，越南政府基于国家形象与经济发展等考虑，相信会出手制止事态恶化下去。不过，此事之后中越两国就南海的领土争议更形深化，若结合中国与菲律宾就黄岩岛等岛屿的主权争议、中国与日本就钓鱼岛主权争议，中国同一时间要处理3个海上领土纷争，而且都有潜在军事冲突风险，加上美国的幕前摆弄、幕后操控，可以说，中国的周边安全生态极其严峻和险恶。

越南今次爆发反华，源于中国钻油台在西沙海面钻探作业，越南派船干扰，双方大批执法船艇对峙以至碰撞，越南民众起初只是游行示威，然后事态升级演变至暴动，不能排除越南当2局鼓动民族情绪，形成更大声势向中国施压。

东盟峰会结束后发表的相关文件，显示东盟就南海问题已有倾向，逐步偏离「中立」的底线。至于美国，就钻油台中越对峙，都公然指摘中国「挑衅」，与美国在领土主权归属问题上一直声称不持立场、不选边站，也无意进行评判的说法，明显不同。美国两面三刀，鼓动越南与中国对着干的取态，可见一斑。

中国海疆辽阔，达300万平方公里，从最终扞卫疆土与眼前现实挑战，都呼唤着中国海军必须壮大起来，守护属于中国的资源和体现国家根本利益。中国不应追求战争，也不应轻易言战，但是周边环境却迫使中国要做好一旦发生战争的准备，这是近期与日本、菲律宾、越南领土纷争，折射出中国的必然选择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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