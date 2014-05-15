《信报》：民族主义介入纷争 中越冲突火上加油

(5月15日社评) -

越南爆发反华示威，几千人冲入胡志明市附近的工业园区，破坏华资工厂，抗议中国石油钻台在西沙海域勘探作业，并殃及港商与台商。这次反华示威在多处地点蔓延，规模之大，为近年罕见。由于越南民族主义情绪急遽升温，一旦民族主义在中越两国同告激烈化，势必进一步压缩两国政府透过外交途径解决今次主权纷争的政策弹性，使南海局势的变化更形凶险。

昨天，香港向越南发出黄色外游警示；中国外交部部长王毅亦致电越南外长，促请越方冷静和尊重中方主权。不过，由于中越双方在今次冲突中都摆出强硬姿态，若一方让步，难免自陷被动困局，因而令绷紧形势不轻易缓和下来。

在南海争端中，中越激斗引发武力冲突的风险最高。由于越南是唯一对全部南沙群岛提出主权要求的国家；也是唯一能够拿得出「历史依据」的声索国，中越两国的矛盾最大、最尖锐、也最长久。基于越南缺乏跟中国全面摊牌的实力，因而欢迎美国力量介入，借此对抗中国，战略意图非常明显。2012年，美国前国防部长帕内塔和国务卿希拉莉先后到访越南，越方给予最高规格接待，见微而知着。

中越两国国力悬殊，加上越南政府过去仍着眼两国关系大局，对国内民族主义加以一定约束。但目前越南政府默许民族主义介入南海争端，作为向中国施压手段，险中求胜，然而民族主义情绪蔓延，势必进一步压缩两国可以透过外交政策解决纷争和冲突的弹性，从而也加剧了赤瓜礁海战硝烟战雾重来的风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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