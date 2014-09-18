《信报》：“打点滴”货币政策 难启动商家投资

（9月18日财经评论）

习广思

中国8月的经济数据全面转弱，5、6月的微刺激效用消减，中国经济又到了要“打点滴”（香港的讲法是吊盐水） 的时候，周二深夜中国内地网站报导，人行透过常备借贷机制向五大行借出共5,000亿人民币，为期3个月，消息一出，美股反弹百点，油铜金等商品上扬，昨天恒指亦跟升240 点，收报24,376 点。金融市场有钱则生，又一例证。当然，看好的投资者仍要看埋今天香港时间凌晨2时联储局定出一个怎样的加息蓝图，才敢进一步反击，昨天暂挟240点。

今年以来每当经济不振，GDP有失守7.5%红线之际，人民银行都会向银行体系注入资金解一时之困，但效用不长，数据显示，人行于8月透过公开市场操作向银行体系净注入390亿人民币，大幅少于7月的1,400亿人民币，令8月内14天回购利率只是下跌了12个点子，远少于7月的77个点子跌幅；1个月的银行同业拆息更升了3点子，相比之下，7月跌了132点子。事实亦证明“打点滴”少一些，8月中国内地的经济数据应声全面下滑。今次人行大手笔向五大银行注入5,000亿人民币，市场演绎一来是为经济打打气，二来因多只新股即将招股集资及十．一黄金周假期临近，都会扯紧市场资金，故预先做好准备，由于资金期只得3 个月，只能说是吊住先，所以中国内地A股并非太兴奋，沪指只升了0.49%，比香港国指升1.6%可说大为落后。

今次央行向五大国有银行注资，明显是想控制贷款的流向，符合政策的行业料将受惠，当中不外乎发展保障房、中西部基建、环保及新能源产业等，地产行业相信唔使慌有份。不过，经济是一个整体，货币政策能否这样定向及分割进行，就要货币政策专家研究了。货币政策的一个重要作用是向社会传导政策的意向，央行加息减息，有可追寻的轨迹，企业对货币政策有较高的可预见性，才能启动商界的投资意欲，中国内地的货币政策之飘忽与神出鬼没，又怎能引发私人企业的投资欲呢？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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