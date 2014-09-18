《信报》：“打点滴”货币政策 难启动商家投资

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（9月18日财经评论）
习广思
中国8月的经济数据全面转弱，5、6月的微刺激效用消减，中国经济又到了要“打点滴”（香港的讲法是吊盐水） 的时候，周二深夜中国内地网站报导，人行透过常备借贷机制向五大行借出共5,000亿人民币，为期3个月，消息一出，美股反弹百点，油铜金等商品上扬，昨天恒指亦跟升240 点，收报24,376 点。金融市场有钱则生，又一例证。当然，看好的投资者仍要看埋今天香港时间凌晨2时联储局定出一个怎样的加息蓝图，才敢进一步反击，昨天暂挟240点。
今年以来每当经济不振，GDP有失守7.5%红线之际，人民银行都会向银行体系注入资金解一时之困，但效用不长，数据显示，人行于8月透过公开市场操作向银行体系净注入390亿人民币，大幅少于7月的1,400亿人民币，令8月内14天回购利率只是下跌了12个点子，远少于7月的77个点子跌幅；1个月的银行同业拆息更升了3点子，相比之下，7月跌了132点子。事实亦证明“打点滴”少一些，8月中国内地的经济数据应声全面下滑。今次人行大手笔向五大银行注入5,000亿人民币，市场演绎一来是为经济打打气，二来因多只新股即将招股集资及十．一黄金周假期临近，都会扯紧市场资金，故预先做好准备，由于资金期只得3 个月，只能说是吊住先，所以中国内地A股并非太兴奋，沪指只升了0.49%，比香港国指升1.6%可说大为落后。
今次央行向五大国有银行注资，明显是想控制贷款的流向，符合政策的行业料将受惠，当中不外乎发展保障房、中西部基建、环保及新能源产业等，地产行业相信唔使慌有份。不过，经济是一个整体，货币政策能否这样定向及分割进行，就要货币政策专家研究了。货币政策的一个重要作用是向社会传导政策的意向，央行加息减息，有可追寻的轨迹，企业对货币政策有较高的可预见性，才能启动商界的投资意欲，中国内地的货币政策之飘忽与神出鬼没，又怎能引发私人企业的投资欲呢？
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。