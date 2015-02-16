香港《明报》：跨越传统双边关系 中美峰会聚焦东亚

《信报》：得数据者得天下 两层次分析股神＂转性＂
股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。
（2月16日社评）
中国国家主席习近平应邀今年9月访问美国，这是习近平首次对美国国事访问。
近代北京领导人形成一种共识，就是发展仍是大前提，其他方面是次要，不过当中仍有步伐以及方向上的差异。过去30年相对和平的东亚开始变得浊浪滔天，9月习近平访美，便是在这种地缘政治的氛围下展开。
至于议程内容，包括两国间的经贸和人权，中美都有专门的会议讨论，目前阶段仍未至于达成协议而需要国家主席和总统签署；共同关心的国际事务，极端伊斯兰恐怖主义虽是荦荦大者，但只是表态支持共同反恐，因此，东亚地区便是两国领袖最关切的共同议题。中国对东亚的主权取态不言轻易退让，钓鱼岛的争夺由此可见，虽然近期中日关系稍见缓和，但中共仍不可能在民族主义抬头的当下对日本让步，同一道理在南海亦是如此，中国在东海及南海岛屿修建机场，便是明证。
华府的盘算是，如何确保美国的影响力，但又以和为贵、赚取更大的经济甜头。这两点与北京的期许有同有异，同者，即美国对经济利益的期许，如何做到合则两利；异者，即美国蓄势力保军政影响力，必然会在发展轨迹与北京碰撞。职是之故，今年9月中美峰会的要旨，便在于如何构建这一矛盾的新型大国关系。
中国过去几个月在国际舞台的身段出现微妙变化，对日本由APEC前的捋袖舞枪，到如今把焦点放在对话之上；对越南也出现类如的稍为放软的姿态。这是不是从军事战略稍为朝向经济战略调整，是今秋中美峰会最有看头之处。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。