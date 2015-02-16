香港《明报》：跨越传统双边关系 中美峰会聚焦东亚

（2月16日社评）

中国国家主席习近平应邀今年9月访问美国，这是习近平首次对美国国事访问。

近代北京领导人形成一种共识，就是发展仍是大前提，其他方面是次要，不过当中仍有步伐以及方向上的差异。过去30年相对和平的东亚开始变得浊浪滔天，9月习近平访美，便是在这种地缘政治的氛围下展开。

至于议程内容，包括两国间的经贸和人权，中美都有专门的会议讨论，目前阶段仍未至于达成协议而需要国家主席和总统签署；共同关心的国际事务，极端伊斯兰恐怖主义虽是荦荦大者，但只是表态支持共同反恐，因此，东亚地区便是两国领袖最关切的共同议题。中国对东亚的主权取态不言轻易退让，钓鱼岛的争夺由此可见，虽然近期中日关系稍见缓和，但中共仍不可能在民族主义抬头的当下对日本让步，同一道理在南海亦是如此，中国在东海及南海岛屿修建机场，便是明证。

华府的盘算是，如何确保美国的影响力，但又以和为贵、赚取更大的经济甜头。这两点与北京的期许有同有异，同者，即美国对经济利益的期许，如何做到合则两利；异者，即美国蓄势力保军政影响力，必然会在发展轨迹与北京碰撞。职是之故，今年9月中美峰会的要旨，便在于如何构建这一矛盾的新型大国关系。

中国过去几个月在国际舞台的身段出现微妙变化，对日本由APEC前的捋袖舞枪，到如今把焦点放在对话之上；对越南也出现类如的稍为放软的姿态。这是不是从军事战略稍为朝向经济战略调整，是今秋中美峰会最有看头之处。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。