香港《信报》：耶伦派定心丸 美元伺机突破

新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合我们预期 评级未受影响--标普
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
（2月26日财经评论）
习广思
当英美德股市均创新高，大家满以为中国内地A股羊年首个交易天可开红盘，怎料中国内地股市真的有特色，逆流而下，可能是农历年假“食滞”了。A50昨天更跌了2.7%，周二偷步入市的朋友，只好叹奈何。
联储局主席耶伦在国会的一番有关息口的言论，令市场相信会加息，但不会急。亚洲股市中，恒指微升0.11%，台韩股市都有约0.6%的升幅。耶伦在周二的国会听证会致辞，处处都想令市场安心，例如说在议息声明删除“保持耐性”的字眼后，也不一定在之后的两次会议加息，而是会在这两次会议讨论加息的可能。换言之，她会给予市场充分的心理准备。虽然美国的就业情况有不俗改善，但她仍嫌工资加幅不大，楼市呆滞；加上中国经济放缓及欧洲经济的困局，都是加息步伐的考虑因素。
市场收到耶伦的致辞稿后，市场反应颇为有趣，美元指数先是急升然后急回，显然投资者初时看重耶伦唱好就业市场的一面，担心加息迫在眉睫；但5分钟之内，美元急速回落，美股上扬，欧洲、亚洲及新兴市场股市的ETF升幅更胜美股。美股中，以房地股表现最为标青，这些市场表现都指向加息的忧虑纾缓了。未来几周的投资部署应先看看美元指数的走势，美元转弱，新兴市场会有运行。近一个月美元指数只是横行徘徊，上下限走得愈来愈窄，未来一周应有突破，可上可落。
另一个要盯紧的是美国长债，投资20年以上美国国债的ETF，今年1月大升，2月大幅回吐，近日在技术超卖下，出现反弹，周二受耶伦言论刺激，大幅上升1.2%，表现尤胜道琼斯工业平均指数。美债价格回升，并不出奇，因为14天RSI已触及下限，问题是这次反弹有多强，若无法升破前高，可能是债券牛市告终；但若出现11月至1月的大型升市，则可能是世界经济出现严重危机。 昨天公布的中国内地2月汇丰PMI初值重上50荣枯分界，报50.1，较市场预期的49.5为佳，这可能有农历年赶工增库存的效应，但数据总算显示有改善，中国内地A股先升后回，令投资者失望。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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