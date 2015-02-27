香港《文汇报》：对香港有爱心的人应让政改通过

（2月27日社评）

长和系主席李嘉诚昨日表示，对香港有责任心和爱心的人，都应该让政改通过，如果政改不通过，人人都是输家。这显示出一位爱国爱港商界领袖对香港福祉的关切。

最近陆续有一些温和反对派议员表示乐意与中央对话，有助政改突破胶着状态。

特区政府1月7日启动政改方案第二轮谘询后，李嘉诚就期望政改方案可以获通过，使香港政制发展可以行前一步，如果政改原地踏步，对香港的损害是无可估量的，香港人，包括他自己，都会成为大输家。这次他又指出如果政改不通过，人人都是输家。李嘉诚对政改不通过的忧虑，实际上表达了整个社会的担忧。

这次关于特首普选的争议，表面上是制度之争、规则之争，而实质上是政治问题。一些自称“民主派”的反对派议员不让特首普选方案通过，其中一个要害在于一些反对派政客害怕见到特首有500万民意授权，无法再任意抨击特首选举是“小圈子”选举，无法再以争取普选为幌子招摇过市。这种政治私利导致他们根本不想香港普选特首。李嘉诚言论的精义，在于劝谕反对派议员回归基本法和人大常委会决定正轨，顺应主流民意，给普选放行，不要因为政治私利的“一念之差”而否决只有“一步之遥”的普选，成为扼杀普选的历史罪人。

李嘉诚作为香港工商界举足轻重的代表人物，其言论的分量和影响力非同一般，充分体现出李嘉诚对于时局的敏锐。“对香港有爱心的人应让政改通过”，显示出一位爱国爱港商界领袖对香港福祉的关爱之情。社会各方特别是温和反对派议员，应该以爱港之心，支持落实普选。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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