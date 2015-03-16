香港《信报》：中缅关系极复杂 果敢难以伤和气

（3月16日社评）

果敢作为缅甸特区一个特色是战乱频仍，拥有军事自主权的果敢同盟军经常与缅甸政府军发生冲突，迄今双方激战3个月，已造成数以万计的难民，纷纷逃到云南暂避硝烟。果敢首府老街实施军事管制之后，据说缅甸政府军残杀大量华人。

中缅关系会不会因为果敢的事态发展而闹僵？正常而言可能性不大，毕竟缅甸对于中国而言存在着重要战略地位，果敢的华人虽然同属炎黄子孙、血浓于水，不少内地网民更怒不可遏嚷着「中国军队立即打过去」，然而基于政治现实的考虑，中国直接出手「干预别国内政」的机会微乎其微，极其量只会低调地暗中斡旋。

中国和缅甸一向关系良好，中国是缅甸举足轻重的贸易伙伴，缅甸出产的翡翠玉石和农产品等等，大部分销往中国，而缅甸所需的石油、汽车、机械、水泥和食品等等，多购自中国。其次，缅甸是东南亚国家联盟成员国，而东盟是中国积极拉拢的对象，今年的目标是完成「中国东盟自由贸易区」升级谈判，犯不着与缅甸交恶而破坏大局。再者，随着缅甸踏上民主化之路，以昂山素姬为首的反对派领袖日渐向美国靠拢，若然中国与缅甸因为果敢问题而关系变差，说不定会把对方进一步推往美国的怀抱，不利于亚洲地区的外交博弈。

盱衡国际大格局，中缅关系极复杂，果敢的地区性冲突对于北京政府来说，肯定是旁枝末节，没有必要大动干戈伤了友好邻邦的和气。即使果敢烽火殃及池鱼，炸到中国领土和老百姓头上，只要不是益趋严重，最有可能的发展方向相信是中缅双方调查一下，然后来个赔偿了事。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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