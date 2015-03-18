香港《信报》：检查央企境外资产 尽管不易必须一试

（3月18日社评）

全国政协委员、审计署原副审计长董大胜表示，中央企业愈来愈大的境外投资基本上没有进行审计，存在大量空白点。截至2013年底，110多家中央企业资产总额达到35万亿元人民币，其中境外资产超过4.3万亿元。

国家主席习近平上台以来，经过一连串大动作严打老虎，中央反贪的决心可谓坚也，然而问题却是，央企的境外资产怎样查？中国的「依法治国」能够延伸到境外吗？假如没有境外的相关机构通力合作，效用实在成疑。更何况，负责检查的只是「依据中国法律注册成立的会计师事务所」，难免予人信心不足之感。

透过分赃的方式与外国合作缉捕贪官，虽然略嫌「分赃不匀」，表面上中国明显是「蚀方」，但此乃没办法之中的办法，然而，查资产跟捉贪官是性质不同的两回事，外国是否不介意协助中国检查央企的境外资产？检查过程中也许牵涉当地政贾、国际之间、商业圈里极机密的敏感资料，分享的意愿恐怕远远不及于分赃。

贪官们在央企购置和营运境外资产的过程中，上下其手、坐地分肥的机会与门路多的是，兜兜转转、移形换影的办法亦从来不缺，尽管检查央企海外资产查个明白绝不容易，但仍必须放手一试，尽力补漏。正如当初如果习李因为太难而放弃打老虎，今天也不会见到「刑不上常委」的官场潜规则被粉碎。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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