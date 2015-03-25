香港《经济日报》：中央撑A股 取代楼泡救经济

《信报》：美国优先七情上面 做“刁”须防做出大祸
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
（3月25日社评）
内地PMI初值挫至11个月新低，经济屡振不兴除因产能过剩旧患未癒，更因楼泡泄气再添新伤。经济顿失楼泡支撑，中央惟有如美日般大玩＂国家牛市＂游戏，托高股市撑经济。
内地经济旧患主要是产能过剩，令工业产品价格持续下滑，不断挫伤企业利润，损投资扩张意慾。惟加深经济打击的，是楼市泡沫大泄气添新伤，因过去楼泡续胀虽惹民众不满，但客观上却一定程度帮助消化过剩产能，并制造财富效应以利内需。然而，中央自去年底起不断放松楼控，仍未能扭转民众莫买楼市当头跌之忧，令楼市价量续跌，泡沫不断泄气。在顿失楼泡支撑下，如产能过剩等旧患更见加重，令经济下行压力有增无减。
相信正因楼市如扶不起的阿斗，近期中央渐调整策略，不断放风催旺A股牛气，欲以股市泡沫替代楼市泡沫，换支柱托经济，就如美国与日本般大玩国家牛市游戏，不断透过量宽放水，以谷股市撑经济。
中央主动制造A股国家牛市，一方面除可引导社会游资涌向股市，提升A股市场集资能力，助有资金需要的企业在股市融资，另一方面亦可透过催谷A股泡沫，替代楼泡制造财富效应，除利内需消费，更关键是提振市场信心，营造经济仍撑得住的氛围，避免信心一沉不起，令经济硬着陆的预言自我实现。
不少内地股民亦知中央以股泡代楼泡的盘算，纷纷涌向股市淘金，令A股交投火爆，沪深股市昨天成交额便逾1.4万亿元人币，创历史新高。反正A股过去一年虽累升近八成，惟其平均市盈率仍仅20多倍，说低虽不低，但较2007年A股泡沫爆破前约70倍，仍不算严重泡沫化。在国家牛市下，A股仍可维持大涨小回格局。
中央借助A股泡沫稳经济，非长远之计，顶多只能买时间。疲乏的内地经济能否重现生机，还看中央藉股市泡沫换取时间的同时，能否制造经济新引擎，如力推＂一带一路＂助中国企业走出去，以消化国内大量过剩产能，或＂互联网+＂发展有成，如美国般乘互联网大潮助经济复苏。此将是中央能否借助股市泡沫，摆脱经济低迷的关键所在。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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