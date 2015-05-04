香港《经济日报》：不得已谷投资 中央须减后患

（5月4日社评）

内地经济下行风险日增，中央面对现实，强调投资的关键作用。中央有足够资源，只要肯力谷投资，短期内稳住经济不难，真正难在如何减少走投资老路带来的过剩产能等副作用。

市场正预期中央短期内或再次减息，此因中共总书记习近平上周四主持的政治局会议，强调高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度应对，并发挥投资的关键作用。要谷投资，固要财政政策推动，亦需偏松货币环境，包括减息以降低投资成本，故市场估计再减息已如箭在弦。

中央要强调投资稳经济，皆因经济的三头马车中，出口已因环球经济增长放慢、人币滙率偏强等因素，难以寄望。另一马车是消费，虽说内地消费保持不俗增长，但私人消费占内地经济比重长期徘徊于35%左右，比不上西方国家占7成般高，且短期内要大幅增加接近不可能。

故要短期内有力提振经济增长，便只余投资一途，更何况，中央在推动投资上有足够资源与工具，不论是财政政策、货币政策、信贷政策以至产业政策等，只要中央愿意，要立竿见影地稳住经济增长在7%或以上，并无难度。

然而，对中央来说，要谷投资实迫不得已，因过去的经济周期都是用谷投资的老套路，副作用却愈来愈大、愈益尾大不掉。如环球金融海啸后中央推四万亿投资刺激经济，便直到现在还在收拾过剩产能、不良贷款与债务、楼市泡沫等后遗症。现时被迫重走谷投资旧路，中央便须力减后遗症叠加。

其一，内地经济一定程度上已被楼市骑劫，中央稳经济不得不松遏楼市措施，甚至要通过信贷工具提振楼市。惟楼市泡沫仍大，国基会（IMF）便刚警告内地楼市空置率太高，故中央在提振楼市上，需坚持按不同地方实况差别对待，不能任由地方政府乘虚又再狂谷楼市泡沫。

其二，在落实投资项目上，要切实把关。一方面，固然是直接把好项目审批关口，避免过剩产能行业再度膨胀。另一方面，是把好信贷关口，中央现时似有多用「补充贷款抵押工具」（PSL）的倾向，以其有导向性质，可导引资金投向创新、环保、农业、中小微企等。惟内地一直不乏贷出资金转个身即投向房地产、股票市场的流弊，如何确保资金真正用途，困难不小。

在上有政策、下有对策下，谷投资难免会出现种种后遗症，如何减少问题的叠加，免埋下未来更大炸弹，是中央必须克服的挑战。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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