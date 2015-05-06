香港《经济日报》：中港“五穷”调整 大涨小回势未改

（5月6日社评）

中港股市昨显着调整，市场忧“五穷”魔咒戳破股市泡沫。惟从估值而言，中港股市皆未见大泡沫，且美国加息未有期、中央控疯牛而非屠牛下，中港股市大涨小回的格局仍未变。

内地上证指数昨重挫逾4%，拖累港股恒指亦泻368点，市场不禁联想此是否“5月沽货离场”（Sell in May）警号，尤其中港股市上月猛飈后，市场更忧五穷魔咒恐应验，戳破股市泡沫。

中港股市会否泡沫爆破，须看估值基本因素。现时内地沪股平均市盈率约20倍、深圳主板约33倍，估值虽不便宜，但非严重泡沫。港股市盈率更仅约11倍，估值明显落后全球，遑论有泡沫爆破危机。

更关键是，中港股市会否被外力与内力挤破。外力自是美国何时加息，过去两年市场屡传加息“狼来了”，令新兴市场尤其港股不时遇险。惟储局在今年6月不加息几成市场共识，到底会在7月或9月才加，甚或如储局鸽派所指今年内都不加，至今仍未明朗。新兴市场包括中港，皆未视美国加息为眼前威胁，难酿中港股市大危机。

至于影响中港股市的内部压力，则是中国经济会否硬着陆，令股市顿失支撑。内地经济虽存下行压力，却非山穷水尽，中央仍有不少政策子弹抵御，除减息与降准仍有相当空间外，外界盛传的中国版量宽仍留中未发，必要时可推更有力措施防经济失速急坠。

事实上，中港股市昨下挫的主因，是受一系列“坏消息”影响，如人行减息预期暂落空、大量A股新股同时抽水、券商按中证监新规定收紧两融（孖展、沽空）买卖，以至官媒出口术为股市降温等，其共通点是中央主动为之，向炽热股市浇冷水。

中央此举并非要棘手屠牛，而是要将疯牛变慢牛，延长牛市以获取更多时间稳经济。中港股市上月急飈近两成，市场昨趁中央出手驭牛，放大股市“坏消息”借势调整，伺机日后再上。

此恍如今年初的情况，沪指在约3个月内由2200点飈至逾3300点时，中央便以严控两融、警示股市风险等，令沪指在1月中曾单日暴泻7.7%至约3100点，但经历个多月整固后发力再上，五一长假前曾高见4500点。

在中央出手驭牛、市场借势回吐下，中港股市确存“五穷”调整压力，但资金续滥，中央续保牛市的大方针不变，大涨小回格局仍没变。而中长期变数，还看美国加息时机与内地经济下行情况，会否成牛市重大转折点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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