香港《信报》：苏格兰左右英国大局

（5月8日社评）

英国执政党历年来不是保守党就是工党，传统上能够左右大局的关键少数派是自民党，事实上在现届政府之中，保守党如果不是伙拍自民党，根本无法组成联合政府。然而经过今次大选洗礼，情况相信会出现微妙的变化，关键少数派的角色说不定由人气急升的苏格兰民族党取而代之，以英国下议院第三大党的姿态，登上政治权力的中心舞台。

英国大选投票于香港时间今日早上结束，但如无意外，尚不能即时决定谁可入主唐宁街十号首相府，因为在国会下议院六百五十个议席之中，几乎肯定没有单一政党可以取得过半数的三百二十六席或以上。单一政党议席不过半，意味着再一次出现“悬峙国会”，赢得较多议席的大党不得不与其他小党组成联合政府，而且根据英国宪法，赢得议席较少的政党仍然容许组成少数派政府，只要在下议院获得支持即成。换言之，投票结束不代表尘埃落定，其后尚存复杂的变数。假设保守党得票较多，固然有必要继续拉拢其他小党以保江山；即使是工党得票较少，亦不排除其党魁文立彬（Ed Miliband）仍有机会执掌政权，尽管这样的少数派首相势必面对严峻的公信力危机。

此情此景，谁是第三大党，谁就一跃而成为“造王者”。自民党当然依旧拥有一定的优势，可惜现任副首相的党魁克莱格（Nick Clegg）民望下滑，反而急速冒起的是苏格兰民族党，有望囊括苏格兰大部分议席，由本来的六席猛增至超过五十席，从而彻底改变英国的政治生态。简单而言，如果这一旦变为事实，无论是保守党抑或工党要组成联合政府，苏格兰民族党皆是一股不容忽视的新兴势力，可望在执政团队之中扮演一个特定角色，其党魁斯特金（Nicola Sturgeon）甚至质疑，一个没有民族党在内的政府是否还有其合法性。

苏格兰民族党现有党员已经突破十万人，支持率之所以在短时间内飙升，有可能取代自民党成为英国第三大政党，主要得力于去年的苏格兰独立公投。二○一四年九月苏格兰平地一声雷，出现世界瞩目的统独之争，虽然公投结果是独派落败，苏格兰必须继续留在“大不列颠及北爱尔兰联合王国”，但这一场公投运动唤醒了苏格兰人的政治意识与自决心态，更加重要的是迫使一向自视过高的英格兰执政者下放权力，让自觉受到歧视的苏格兰拥有更多自主权。因此有评论认为，苏格兰独立公投虽败犹荣，反而西敏寺赢了面子，却输了里子。

除了苏格兰民族党崛起之外，这次英国大选还有一项特点，就是无论哪一个政党四出拉票，皆有必要在房屋问题之上刻意讨好选民。以保守党为例，其政纲是为首次置业人士建造十万间住屋，延长置业贷款援助计划至二○二○年。工党抛出的方案是，限制租金上涨，保障租户权利，帮助公众在原区置业，为首次置业人士减免印花税。自民党呢？二○二○年之前兴建三十万间住屋。由此足以说明，英国人跟香港人一样面对楼价与租金不断上升的沉重压力，谁想上台执政，谁就得为选民提供一个安居乐业的美丽愿景，能否兑现承诺则属后话。

苏格兰寻求命运自决，最终左右英国大局，对于其他酝酿分离主义的地区而言，也许有相当的参考价值。甚至乎，对于英国本身是否脱离欧盟，亦有可供思虑之处。有时候，统独与去留等问题，并不定是铁板一块，英国就算留在欧盟，亦可以像苏格兰那样，藉机争取更大的话语权，或许是更佳出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。