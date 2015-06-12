香港《经济日报》：中央秘审周永康 制度反腐路遥

（6月12日社评）

中央政治局前常委周永康涉贪案审结，被判无期徒刑，量刑较预期轻，除添民众对中央反腐决心之疑，案件以秘密方式审结，令人担忧走回头路，中央建公正、透明反腐制度需加力。

当外界正关注，周永康贪腐案会否在7月初限期前开审之际，内地官方昨突宣布此案已一审宣判，周永康受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密三罪成立，判无期徒刑，较外界预期的死缓（死刑缓期执行）轻，外界遂议论纷纷周案有否轻判。

虽然有意见指，73岁的周永康已风烛残年，判无期徒刑或死缓实际分别不大，惟以法治角度而言，周永康干犯罪行与其他案例相比，无期徒刑的判罪无疑较轻。

除此之外，令民众更疑惑的是，周案缘何会以秘密方式火速审结。中央曾积极推动审判公开，以建透明的司法与反腐制度，如重庆前市委书记薄熙来前年受审，官方便曾以微博直播审讯过程，连薄熙来的自辩亦向外披露，如今周案却走回头路秘密进行，恐徒添民众的两个猜疑。

一方面，由于周案涉及＂石油帮＂的庞大利益，外界曾料黑金或涉上百亿甚至以千亿元计，惟此案在秘密审判后，一纸官方新闻稿指周案贿款仅1.29亿元，此令民众联想当局是否藉秘密审判免详细案情曝光，让外界发掘出其他巨大金额的案件，以减低周案政治冲击。

另一方面，周永康泄露国家秘密罪成，外界曾盛传当中或涉周永康向外国传媒披露其他前国家领导人及其家人的财产问题。惟在审讯内容不公开下，有关传闻便无法澄清，对有关前领导人及中共形象的挫伤，恐难消弭，更添猜疑。

中央第五代领导人习近平、李克强等上场后致力肃贪，打下周永康、前军委副主席徐才厚等大老虎，赢得掌声，民众更期望中央以周案为契机，将反腐制度建设推上新台阶，以彰示司法制度透明公正，可在阳光下做到依法治国，建立令官员不敢贪、不能贪的廉政制度。周案秘密审结，错失中央推反腐制度化、进一步赢取民心的机会。

要消除内地民众，以至国际社会对中央反腐决心的疑虑，中央必须更大力推动制度反腐进一步向前走，彰示反腐并非出于政治目的。此须中央在制度反腐上有明显的突破，除贪腐案件审判过程要力求透明、公正外，更要在全国落实官员财产申报及公示制度。只有确立明确的反腐制度，并严格执行，才能赢得民众加强对中央反腐的信心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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