香港《信报》：安倍请聆听国民的反战呼唤

（8月5日社评）

明天是八月六日，七十年前的同一天，日本广岛出现了人类史上最可怕的大杀伤力武器，一颗名为「小男孩」的原子弹从天而降，刹那间整座城市灰飞烟灭，广岛民众不是马上突然死亡，就是血肉模糊得痛不欲生，幸存者至今仍然备受肉体和心灵上的折磨。当时的美国总统杜鲁门本来认为，那次袭击足以结束第二次世界大战，奈何事隔三天，日本还没有投降迹象，于是在八月九日，另一颗名为「胖子」的原子弹投下长崎。

就在明天，日本各地将举行原爆七十周年纪念活动，广岛和平纪念公园之钟被敲响，随后是一分钟的默哀，首相安倍晋三发表讲话。届时，日本国民以及国际社会必定洗耳恭听，看看这位一意孤行推动新安保法案，企图解禁集体自衞权的首相，如何「正视历史」。正如现任长崎市长田上富久所言：「我认为安倍需要小心解释为什么这些改变是需要的。」事实上，原爆幸存者积极投入全球反核事业，他们对于安倍政府的右翼作风很有意见。

不但现已年事甚高的幸存者不欲见到新安保法案通过，担心与和平宪法第九条相抵触，使日本再次卷入战争，年纪轻轻的新生代亦加入了反战行列。前不久，平日满街潮童的东京涩谷涌现了几千名稚气未脱的学生，他们身穿校服，顶着三十度的高温，举起「守护宪法，守护人民，守护将来」，以及「摒弃战争，只要和平」的标语，大锣大鼓向政府展示扞衞和平的呼唤。这是日本超过半世纪以来，首次有高中生参加反政府示威，显见不满新安保法案的情绪深入日本社会各阶层。

各阶层的意思，包括爱子心切的妈妈。不久前东京和京都分别有大批母亲在酷热天气之下，携同孩子上街抗议新安保法案，高呼「不要战争，保护孩子」的口号。上周六，宫内厅首次公开日皇裕仁宣读《终战诏书》录音原档「玉音放送」的数码化版本，同时公开的还有战时充当皇宫防空洞的「御文库附属室」的照片和影像等等资料，裕仁就是在这个会议室举行决定终战的「御前会议」。宫内厅表示，选择在战后七十周年公开象征战争结束的两大史料意义非凡，期待有助于人们铭记战争历史。在此之前，日本电视广播节目使用的录音皆为复制版，这次公开原档，隐隐然是跟安倍政府唱反调，提醒国民不要忘掉战争教训。

新安保法案于七月中在众议院通过，已交参议院审议，估计审议需时两个月，可能在九月通过。然而，日本国内争议不绝，民意调查显示，反对新安保法案的民众多达六成一，安倍内阁的不支持率亦高达五成二。如果历史可供借监的话，不妨回顾一下安倍外公、前首相岸信介的遭遇。日本在上世纪六十年代爆发过战后最大规模的社会运动，七千名学生冲入国会，与三千名防暴警员发生冲突，企图阻止美日修订《安保条约》，尽管抗争无果，但成功迫使岸信介下台。

日本三菱综合材料公司终于向二战时的美国战俘，以及强征劳动的中国受害人道歉谢罪，并且提出和解方案承诺作出赔偿，算是迈出了「正视历史」的一步，安倍政府呢？有没有向侵略战争受害者认错的道德勇气？还是冥顽不灵，誓要继续透过新安保法案解禁集体自衞权？恳请安倍聆听本国示威者的反战呼唤，他们大声疾呼：「从安倍手上保护日本！」与此同时，安倍也有必要重温「玉音放送」表达的最重要讯息，天皇亲自告诉国民必须无条件投降，这段演说是日本结束一场错误战争的里程碑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。