《明报》：中国＂十三五＂之变与香港应变

10月5日

踏入2015年第四季，中国经济还有两件大事值得关注，都是中国下一步发展画?分州、决策定制之举。一是年尾的中央经济工作会议，决定的是明年发展；一是本月中旬的中共十八届五中全会，规划的是未来五年。

本月召开的中共十八届五中全会，核心议题是审议通过＂中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议＂，建议若通过，即为＂第十三个五年规划纲要草案＂拍板定案，明年3月由国务院向人大会议提交，大会审议通过实施，中国由之步入2016至2020新的五年发展阶段。

自去年起，中国政府层面由总理李克强主持、国家发改委牵头，展开＂国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案＂起草，今年5月形成＂征求意见稿＂上呈。中共中央方面，年初由总书记习近平领衔，起草＂中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议＂，＂建议＂草案文本8月在北戴河审议，在改革和农村部分内容再有深度拓展后，中央领导层取得共识，经润色后由政治局会议定稿。

明年将向全国人大会议提交的＂十三五＂规划纲要草案，涉及中国未来发展诸多层面，最后精炼为5万多字；即将向中共五中全会提交的中共中央建议文件草案，几经浓缩，据悉也近2万字。

如果粗线条梳理，中共中央＂十三五＂规划建议的核心内容，有人整理为＂一大逻辑、两大目标、三大特点、三新、十大任务＂。但如此繁多的内容，令人如遇丈二和尚，摸不着头脑，但以一个＂变＂字，则大致可以把出中共制定＂十三五＂规划的脉络。

这个＂变＂字，从＂十三五＂规划本身而言，是习近平提出的要＂变中求新、变中求进、变中突破＂。而从中共制定＂十三五＂规划的中背景、大走向而言，则另有三＂变＂。

首先一＂变＂，是中共领导层和领导方式，将在＂十三五＂期间大变。明年＂十三五＂规划通过之时，也正是中共十九大人事重组筹备开始之日。重组后的新领导层在未来五年中，要完成自邓小平时代就规划的＂战略目标＂，踏入＂全面小康社会＂。

从＂十三五＂规划开始，中共领导层就此进入新＂治理＂阶段。更明确地说，习近平为首的过渡班子和未来新班子，才刚始全面展现自己的治国理政方略，以新思路去取得新突破。

在此大背景下的再一＂变＂，是治理思路，必须突变而不是渐变。这是因为，习李班子上阵，任期过半，却一直面临诸多难题，一开始就是与政治腐败对垒，然后要打破外交困局，最后又面临着经济滑落不止。

难题如此之多，令中国改革既无法＂全面＂又难以＂深化＂。痛定思痛下，习李领导层最新定下的，是力推＂更高层次的对外开放＂，再以开放来促更深度的改革。用相关文件表述，是＂坚决破除一切阻碍对外开放的体制机制障碍，加快形成有利于培育新的比较优势和竞争优势的制度安排＂，这一表述看似简单，内涵丰富，并且是未来五年中国成败之关键。最后要有心理准备的一个＂变＂字，可注解为＂双创＂与＂腾笼＂。国务院总理李克强近期不厌其烦地谈＂双创＂，即＂全面创新＂与＂全民创业＂，实则反映想由一个＂创＂字，来落实＂十三五＂规划的＂变＂字。今天的中国，没有全面创新，只有一个结局就是跌落＂陷阱＂。中国会否跌落＂中等收入陷阱＂，是＂十三五＂规划制定期间最大的争议。除了＂陷阱＂，中国未来最大威胁，是碰到发展的＂天花板＂，＂全民创新＂则是突破＂天花板＂的对策。

如能走上＂双创之途＂，则中国开始全面＂腾笼换鸟＂。中国要腾空之＂笼＂，最大的当然是思想牢笼，要换掉之＂鸟＂，最迫切是贪渎懒政之鸟。继其后，则是在＂十三五＂进程中，体制机制、产业行业等各方面的全方位＂腾笼换鸟＂。

明白＂十三五＂之变，再看香港，难免会有紧迫焦急之感。香港在政改一役，未能获取社会共识而进取，反而至今深陷撕裂后的失落之中，更错失了主动引领中国改革的先导之功。

然而，中国的＂十三五＂规划，本来就有香港的章节，香港仍然是中国对外开放的＂第一岛链＂。如果香港能洞悉中国＂十三五＂变局先机，知晓中国未来五年发展既要统筹陆海，更要兼修内外，塑造一个全新的战略格局，就能体会，香港不仅不会沉沦，还有机会重生。

面对中国的＂十三五＂时期，香港如何应变，又怎么重生，当然不止是领军人民币国际化那么狭窄，也不止是跟随＂一带一路＂那么简单。因应内地深层次的开放、大范围的改革，例如国家为因应美国跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）围堵，将自贸区政策遍地开花，作为自由港的香港，当占先机之利，提早入手、重振雄风的机会，已经到来。（完）