香港《信报》：从贝理雅认错看中英关系

（10月26日社评）

国家主席习近平刚结束英国的「超级国事访问」，前英国首相贝理雅即首度为二○○三年出兵伊拉克的决定公开道歉，两者之间是否存在着微妙的关系？颇值得世人推敲细味。

众所周知，英国与美国一直以来是国际社会共同进退的「难兄难弟」，甚至有舆论在两国绕过联合国安理会，携手出兵伊拉克推翻萨达姆政权一事之上，揶揄英国是美国的「跟尾狗」；贝理雅此番态度转变，不再坚持伊战的正确性，也许从一个侧面说明，英国不再事事唯美国马首是瞻。若然如此，英国与中国加强合作，从而缔造双方在联合声明中所形容的「黄金时代」（Golden Era），致力建构「面向二十一世纪全球全面战略伙伴关系」，相信更有其说服力与可观性。

贝理雅接受美国有线电视新闻网络专访时承认在伊拉克战争中犯错，他说：「我对我们收到错误的情报而道歉，我对部分在筹备方面的错误，以及错误理解推翻政权后可能出现的情况而道歉。」当时错误的情报指出，伊拉克拥有大杀伤力武器，事实上却是子虚乌有。贝理雅又承认，出兵的决定令伊拉克变成「地狱」，亦导致极端组织「伊斯兰国」（IS）的冒起，造成今天难以收拾的局面。对于自己是否有罪，贝理雅说已经准备好由历史来判定。

推翻萨达姆政权之后，贝理雅多次声称本无意开战，原希望透过外交方式解决危机。然而，较早前一份最新曝光的文件显示，贝理雅在二○○二年四月前往时任美国总统乔治布殊位于得州的牧场举行峰会前，已经议定好出兵伊拉克，更在工党找人操纵舆论支持开战。

贝理雅首度为伊战认错并且致歉，肯定会为美国造成一定程度的政治压力，说到底，错误的情报主要来自美国，独排众议非要入侵伊拉克不可的也是美国，既然「舍命陪君子」的英国有错，美国更加难辞其咎。

如果说贝理雅的言论反映英国不再无条件紧跟美国的外交步伐，那么中国大可放心透过英国作为切入点，实行其西进策略，突破美国的地缘挤压。正如习近平上星期访英时所扬言：「利在两国，惠及世界。」

访英前不久，习近平访美，虽然表面上受到总统奥巴马高规格款待，可是中美之间的「暗战」始终跃然纸上，最低限度美国主导跨太平洋伙伴关系协定（TPP），把中国排拒在外，制约企图路人皆见。不同于美国「重返亚太」的围堵政策，英国不理盟友阻挠，率先加入中国牵头设立的亚洲基础设施投资银行，成为第一个加入亚投行的西方国家，财政大臣奥斯本宣称「希望成为中国在西方的最好伙伴」。英国不但充满热情倒履相迎中国的经贸合作，签署价值超过四百亿英镑的协议，连敏感的核电也让中国插手。首相卡梅伦与习近平主席会谈后宣布，中国正式参与英国欣克利角C核电站项目。

撇开伊战的对错不论，身为工党中人的贝理雅显然跟现届保守党政府一样，对于中英关系抱持乐观态度。他早前接受中央电视台专访指出，欢迎习近平到访，中国在世界舞台上的角色愈来愈重要，中英关系亦愈趋紧密，相信双方能在经贸和政治上加强合作，开创另一个黄金十年。

习主席形容，中英两国要成为「你中有我，我中有你」的利益共同体。回顾鸦片战争以来种种迂回曲折的历史，有时是「你中有我」，有时是「有我没你」，到头来又「我中有你」，在在充满着耐人寻味的余韵。鸦片战争为的是武力打开中国市场，却如今，中国市场深入改革开放之余，还让英国不费一兵一卒，来华点石成金。