香港《经济日报》：欧日势增量宽 新兴国陷两难

（10月29日社评）

美国联储局今晨公布议息结果，惟无论储局今年内是否加息，经济低走的新兴市场都头痛，因欧日央行加码量宽已箭在弦上，新兴市场既想跟放水，又忧反令资金流走的冲击更剧。

储局加息与否 欧日亦势加码

环球股市静待储局议息结果，惟除美息动向外，环球金融市场亦高度关注欧央与日央举动。欧央上周议息会议后，总裁德拉吉明示将在12月扩大刺激经济力度，或进一步下调存款负利率，亦可能将现时规模达1.14万亿欧元的量宽加码，便曾刺激环球股市造好，港股恒指上周五亦因而升逾三百点。

德拉吉事先张扬再加招，实不得不为。因欧洲经济远比预期差，如国基组织（IMF）本月初才将欧元区明年经济增长预测由1.7%下调至1.6%，并警告其复苏缺乏动力。且欧元区上月消费物价指数按年倒退0.1%，自今年3月后再陷通缩。在经济乏力、通缩压顶下，欧央必须设法自救。

德拉吉决心加招，更关键是欧元意外走强。环球热钱从新兴国撤离，欧元却成资金避风港，令欧元兑美元滙价抽升，一度较今年低位高近一成，对欧元区经济复苏、抗击通缩横添重压，德拉吉遂再出量宽口术，踩欧元滙价，欧元兑美元果然应声由逾1.13跌至1.11以下。

加码量宽势在必行的不止欧央，日本央行亦跃跃欲试，市场正猜测日央会否在本周五的货币政策会议后，抢先欧央出手扩大印钞。

虽然日本首相安倍晋三的经济顾问滨田宏一昨指，扣除油价下行，日本物价仍在上升，故日央不用急于本周加码量宽。惟日本面对的经济无力、通缩难散，以至日圆渐强等难题，较欧洲有过之而无不及，就算日央本周不出招，年底前加推宽松措施的压力势有增无减。

欧日两大央行再加力开动印钞机，短期而言，对环球、尤其新兴市场股市应有正面作用，因市场上泛滥热钱不但更多，更可能借势推高股市图利。惟新兴市场央行则甚为头痛。

新兴国跟减息 又忧热钱急走

欧日加码量宽，正好让他们跟从减息放水，以刺激不振的经济。其实不单新兴市场，已发展国如澳洲亦因经济数据逊预期，市场估计澳央大有可能跟进欧日放水，令澳元昨曾急跌1%。但新兴市场减息的副作用，却可能是市场忧其货币滙价下跌，令热钱流出更急，对新兴市场经济或害大于利。

欧日加码量宽如箭在弦，新兴市场应否跟进、力度又应多大，正考验其央行的判断力与行动力，并势令新兴市场股滙更添波动。