香港《文汇报》：美国拉拢东盟牵制中国不能得逞

（2月17日社评）

美国总统奥巴马与东盟十国领导人，在美国加州安纳伯格庄园举行非正式会议，这是美国-东盟非正式峰会首次在美国本土召开。美国如此动作，明显是要拉拢东盟参与围堵中国，巩固奥巴马「重返亚太」的「政绩」。

南海本无事，正是由于美国的插手，甚至打着「航行自由」的旗号在区内炫耀武力，才使得南海暗潮汹涌，美国才是南海局势紧张的始作俑者。挑拨中国与东盟的关系，把南海的水搅混，严重危害地区和平稳定，对美国也没有任何好处，美国必须认清形势，停止损人不利己的行径。

对于此次会议的目的，虽然美国官方声称，只是体现美国对亚太地区以及东盟的承诺，凸显东盟对美国的重要性，并不针对中国。有美国传媒更取得会议的声明草稿，指在南海问题强调应该透过国际仲裁等和平方式解决。但这种说辞不过是此地无银三百両。近年美国处心积虑遏止中国崛起，高调实施「重返亚太」战略，积极介入南海问题，多次试图在东盟峰会期间拉拢东盟国家，支持菲律宾等国南海主张、炒作南海局势，更借口「航行自由」、「无害通过」，直接派出军舰、军机擅闯中国南海岛礁海域，制造紧张局势。种种事实证明，美国才是危害南海和平稳定的麻烦制造者。

众所周知，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方在自己的领土上兴建必要的各种保障设施，是正常行使国际法赋予主权国家的权力，毫不影响各方依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，中国也一贯尊重和支持各国依国际法在南海享有的航行自由。中国一再强调，中国与东盟已经明确了处理南海问题的「双轨思路」，即争议由直接当事国通过友好协商谈判寻求和平解决，南海的和平与稳定则由中国与东盟国家共同维护，域外国家应该尊重中国与东盟国家作出的努力。南海问题由有关国家与中国透过双边谈判解决，本来是最有效可行的解决方式，多来年南海一直相安无事。但是，美国这个域外国家，近年来别有用心插手南海事务，挑拨离间中国与东盟的关系，令南海问题日益复杂化、尖锐化。

事实上，美国拉拢东盟牵制中国的如意算盘并不能打响。首先，中国与东盟国家陆海相连、比邻而居， 中国是东盟的最大贸易伙伴，双方在传统上有着密切的政治、经贸、文化关系，全面倒向美国、对抗中国，并不符合东盟的整体利益，东盟不可能完全按美国的指挥棒起舞，即使是充当美国「马前卒」的菲律宾也不愿全面与中国翻脸；其次，中国的综合国力今非昔比，可以运用政治、经济、军事等多种手法反制美国的围堵、牵制，更何况中国扞卫主权领土的决心不容置疑，美国刻意挑战中国、围堵中国，最终只会得不偿失，注定徒劳。