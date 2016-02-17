香港《信报》：对负利率无惧不白之冤 只怕意想不到后果

（2月17日社评）

过去数周，金融市场第一热话非负利率莫属。日本央行昨天正式推行这项政策，而自从行长黑田东彦上月二十九日作出宣布以来，股债金滙剧烈波动，彷佛什么也可牵扯到负利率头上。到底是负利率「扭曲」了市场，抑或市场「曲解」了负利率，是投资者和决策者皆有必要认真思考的严肃课题。

本报「经济3.0」作者、美国维珍尼亚理工大学经济系副教授曾国平，昨天以〈奇谈怪论四起 别误解了负利率〉为题，一面就这项政策作出深入浅出的解说，一面厘清坊间对负利率一知半解的表述。曾国平认为，部分论者眼见政策宣布后股市下挫，一口咬定乃负利率之过，未明前因便在股市涨跌与货币政策优劣之间画上等号，对了解现象有害无益。

曾副教授用心良苦，经济学者原该如此。然而，既有那么多论家对负利率似懂非懂，投资者因认识不足而对日央行这项措施作出非理性反应，大概亦在意料之内。即使负利率确实蒙上不白之冤，但对资产价格带来的「意想不到后果」（unintended consequences），却不是理性经济学者阻止得来的。

我们认为，有两点值得深入探讨：一、美债、日圆、黄金等避险资产近期不寻常的升势，对投资大众意味着什么？二、欧罗区、瑞典、丹麦、瑞士、日本相继实施负利率，惟先后深浅有别，五家央行中以瑞士和丹麦利率负得最深。欲知这项政策对刺激消费、创造信贷以至推高通胀能否产生预期效果，最简单的方法莫过于观察瑞士、丹麦两国在上述数大环节的表现。

先说第一点。环球股市这两天跟随油价反弹，避险资产价格亦从高位回顺。然而，上周最「疯狂」时，美国十年期债息一度低见一厘五三（息跌价升），日圆和黄金也出现近年罕见的涨势。

个别资产走势不在「社评」讨论范畴，这里的重点是，去年六月（即人民币贬值引发环球股市上一轮抛风两个月前），美国十年期债息仍有两厘半；短短八个月后，投资者若仍想「享受」每年两厘半的回报，持有美债时日得由十年延长至三十年（美国三十年期债息昨晚本港时间十时报二厘六二）。

假设未来三十年都没有通胀甚至出现通缩，每年收息两厘半虽乏味却可接受。问题是，那么遥不可及的事，谁说得准？投资者愿意这样做，最合理的解释是美国国债能提供其他资产无法比拟的资本保障，到期日本金必可足额收回。换句话说，投资者追求的重点不是资本回报（return on capital），而很在意资本归还（return of capital）。

以道指为准，投资者纵使于一九二九年华尔街大崩盘前最高位入市，要足额取回本金，怎也不需耗上三十年，这还未考虑到股票也有息派。市场究竟真的对风险资产以至经济「绝望」，抑或股票、商品等风险资产眼前出现的账面亏损令他们吃不消，驱使资金不问价投身债市但求安稳？

第一点表过，现在交代第二点。瑞士和丹麦的政策利率分别为负零点七五厘和负零点六五厘，在所有已推行负利率的国家/经济体中最低，离曾国平文内提及的「负利率政策难超过百分之一」不远。假如央行透过变相罚息加重囤积超额储备的成本，藉此鼓励银行放贷刺激经济，在政策推行超过一年的瑞士和丹麦，奏效与否该有眉目。

摩根大通的数据显示，去年该两国银行对非金融机构以至按揭等新贷款，利率大都不跌反升，一改二○一四年的下跌势头。所以如此，一个重要原因是银行因担心存户反应或基于同业竞争考虑，不愿/不能把负利率转嫁给储蓄者，为免净利息收入受到太大损害，对调低贷款利率大有保留。银行一方面无法向存户转嫁负利率，另一方面又不愿牺牲息差创造信贷，央行透过银行体系把负利率刺激消费鼓励投资的效应传导至实体经济，岂非沦为空谈？

实体经济无法承受利率正常化、银行在负利率政策下左支右绌有口难言，这才是二○一六年全球经济最有趣的课题。