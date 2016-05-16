香港《文汇报》：落实“一带一路”战略 政府要做好引领者

（5月16日社评）

全国人大常委会委员长张德江将于本周来港出席「一带一路」高峰论坛并视察香港，充分显示中央对香港的重视和期待。香港要把握「一带一路」的重大机遇，特区政府就应充分发挥引领者、推动者的角色，投入更多的资源，采取灵活多样的方法，协助包括工商金融界、专业服务界在内的香港各界，顺着「一带一路」战略的脉络，尽快熟悉并打入机遇与挑战共存、希望与困难同在的新兴市场，让香港在全面协助国家落实这个宏伟战略的同时，建立经济新增长点，以保持香港社会的长期繁荣。

张德江委员长一直关心和支持香港的发展，今年三月全国「两会」期间，他在与全国政协港澳委员见面时指出，今年是「十三五」规划开局之年，强调香港社会要紧紧围绕谋发展、保稳定、促和谐，抓住国家实施「十三五」规划、建设「一带一路」等重大战略机遇，实现自身更大的发展。

此次他亲临香港出席「一带一路」高峰论坛并视察香港，更是进一步体现出中央对香港的关心、重视及期待，希望香港能够充分发挥自身优势，在国家推动「一带一路」重大战略的过程之中，藉助「一带一路」这个具有广阔发展空间的宏大平台，在分享到更多的发展机遇的同时，建立起推动香港经济发展的新增长点。

机遇当前，能否把握，关键看香港能否顺势而行，积极作为。在这个重要的关头，特别需要特区政府抛弃传统观念，以积极有为的理念，朝着正确的方向，带领香港各界把握「一带一路」商机，开拓「一带一路」市场。

毫无疑问，在「一带一路」战略中，香港可运用国际金融、贸易和航运中心的地位，配合与国际接轨的现代专业服务业，加上中西合璧的文化和广泛的国际人文联系，发挥难以替代的重要作用。不过，由于「一带一路」沿线国家众多，地域广阔，行业复杂，情况千差万别，单纯靠民间自发力量，难免事倍功半，甚至浪费机会。因此，特区政府应该为民间开拓市场扮演「领头羊」的角色。

行政长官梁振英在最新的施政报告中，把协助推动「一带一路」作为未来施政的重点，梁特首昨天更指出，施政报告42次提到「一带一路」也不足够，要继续演绎和执行，这番话切合了香港社会的需要和期盼。可以说，特区政府已经不能停留在一般的鼓励和推动上，而要切切实实地拿出措施，拨出合理的资源，制订出相应的规划和行动方案，协助民间全面了解「一带一路」沿线情况和商机，具体支持和协助香港工商金融界、专业服务界等各行各业，开展实实在在的拓展行动。

当然，特区政府的「带头羊」角色，并不是指政府参与具体的投资项目，而是要发挥香港「一国两制」的优势，利用香港在国际经济社会中的独特地位，为香港民间各界进入相关市场了解情况、打通关节、协调关系、消除障碍，从而营造出良好的投资环境。

在这些方面，香港有许多成功的经验，香港贸易发展局模式，就是其中之一，贸发局过往利用其半官方机构的身份和地位，在多个国家和地区设立办事处，了解当地的投资环境和协助港商投资，取得了良好的效果。特区政府可以考虑运用并强化这个成功的模式，为香港民间全面进入「一带一路」沿线国家和地区发展而铺平道路。