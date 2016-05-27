香港《信报》：“大笨象”久残 翻身蓄势弹

（5月27日社评）

港股周二大升后，昨天转静，虽然有获利回吐沽盘，但外围形势仍然不俗，汇控(0005.HK)一夫当关撑住指数，令恒指收市时倒升29点。外围油价继续升，金融与通缩风险均下降，油企债务危机得以纾缓，今年落后股市的金融股开始追上。

美国截至本月21日的首次申领救济金人数下跌1万宗，录得26.8万宗，比预期为佳。4月美国耐用品订单虽然升了3.4%，但主要因为商用航机订单大增；这数字一向较为波动，若撇除航空订单，民用耐用品订单倒退了0.8%，连跌3个月，比预期为差，反映企业的投资意欲不高。

油价破50关 通缩风险降

数据公布后，美汇指数跌幅略为扩大，美股期指维持微升，恒指夜期亦继续造好。其他数据方面，今晚有美国首季经济增长修订，市场预期会由初值的0.5%，向上修订至0.8%；到本港时间周六凌晨1时左右，联储局主席耶伦将在哈佛大学演说，看看会否在加息方向露一点口风。

布兰特期油昨天突破每桶50美元，油价上升，股市投资气氛转佳。过去一年，油价与股市关系密切，油价不断破底时，通缩阴影加深，国债成为避风塘，债息不断下跌，中央银行以通胀为本的货币政策，便要不断加大力度减息及推行量宽，股市出现螺旋式下降趋势，大家都好似走不出这个无底的黑洞，年初的恐慌情绪油然而生，大家愈睇愈惊。

布兰特期油由1月低位27美元，反弹至今已升了八成，带动彭博商品指数回到去年11月的水平，商品指数总的而言与美国10年期国债孳息同一方向，当然有时有些时差，但商品价格上扬时，债息也会跟随，通胀预期升温。

近期油价节节上扬，并非因美元因素，反而是市场认为油市供求日趋平衡，美国库存下降，尼日利亚及委内瑞拉的产量因国内形势动荡而下降，加上印度及中国等市场的需求持续增长，均造就油价上扬。其他商品如玉米、大豆及白糖等近期也有不俗升势。

汇控跑输大市足3年 此外，根据亚特兰大联储银行的GDPNow预测，美国第二季经济会有2.5%增长，日本今年首季经济增长亦比预期为好，欧洲委员会也预计明年欧盟成员国全部会有经济增长。随着经济逐步改善，可望摆脱通缩阴影。

美国金融股ETF（XLF）周三升上今年新高，该ETF的成分股中，最重磅的两股巴郡及摩根大通都创了今年新高，其他创新高的还有保险股及交易所股份，当然也有大银行股如花旗及美银，距离年内高位仍远，但金融股开始追落后是近期的趋势。

相比之下，汇控的走势则落后恒指许多，昨天「大笨象」收报50.85元，今年高位为1月4日的58元，相比盈富基金(2800.HK)，汇控与盈富股价的比率现为2.5倍，对比2012年至今的平均数，低了1.8个标准差；若论回归中值，汇控也有可博之道，如果长债息率确认升势，「大笨象」拗腰大翻身会较有把握。 自2013年中联储局开始讲收水，「大笨象」开始跑输盈富，足足3年了，或者有机会追上来。