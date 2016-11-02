《信报》：通胀回归有迹可寻 美下月加息“嚟真”

（11月2日社评）

近一两个月，中美英几个大国公布的经济数据，不约而同显示物价呈现温和上升压力；当中公投决定脱欧的英国，九月份消费物价指数（CPI）按年升百分之一，非但较八月份百分之零点六升幅大，且为英国两年来最高的通胀率。若非昔日常用指标零售物价指数（RPI，九月份按年升百分之二）早就名存实亡，英国通胀率已提前实现英伦银行预设目标。

大不列颠于六月公投选择脱欧，英镑连月捱沽，兑美元和港元与公投前相比跌近两成。镑汇疲弱推高进口成本，从而加剧英国整体物价压力之说，在最新CPI数据中得到印证。

通胀升温若只见于大不列颠，那么汇价急挫债息抽升（英国十年期国债孳息从八月低位约半厘，倍升至目前约一厘二五），受影响的主要是英国国民和持有该国资产的投资者，对环球市场冲击有限。然而，美国、德国、澳洲十年期债息近日相继升穿六月英国公投前水平，而金融海啸后一直被指「输出」通缩的中国，近期发表的数据亦反映情况有变；种种迹象皆显示，英国并非「特殊个案」。

通胀乃债券「天敌」，发达国家债息普遍从低位回升，意味投资者不愿意在物价「蠢蠢欲动」的环境中押重注于债券。中国昨天公布，十月份官方制造业采购经理指数（PMI）升至五十一点二，为二十七个月高位；随后发表的十月份财新制造业PMI同样报五十一点二，与官方PMI双双创出逾两年新高。数据公布后，连跌五天的港股应声反弹，恒指收市升二百一十二点，收复二万三千点关口。

中国实施重点落在去产能的供给侧结构性改革后，全国钢铁、煤炭等行业，据报截至九月底已实现全年过剩产能退出目标八成以上，有望提前完成任务。钢铁和煤炭价格在去产能取得进展下显着回升，不仅刺激相关行业利润好转，部分资源大省如山西、河北、山东，受工业增速加快带动，地区经济增长亦呈现逐季改善势头。早前内地公布的九月份工业生产者出厂价格指数（PPI）按年上升百分之零点一，告别持续了四年半的「上游」通缩局面。

世事就是如此矛盾，当供应过剩价格低迷时，钢铁、煤炭全行业亏损，营运商叫苦连天。如今去产能初见成效，企业转亏为盈之余，地区经济亦尝到「甜头」。然而，煤价升势过快，电力等用煤行业无法不受影响，在严冬转眼来临之际出现库存告急现象。国家发改委上周二召集神华、中煤等二十二家大型煤炭企业负责人开会，目的正是针对当前煤炭供求形势，与业界商议如何在价格与产量之间取得平衡。

摆脱通缩阴影与通胀卷土重来是两回事，中国PPI在跌足四年半后首次回升，虽然令人意外，但就此判定内地通胀升温，未免言之过早，煤炭、钢铁等与去产能相关的板块更有「炒过龙」之嫌，中国神华股价昨天便涨逾百分之六，成为升幅最大的恒指和国指成分股。

金融海啸以来，环球央行天量放水板斧尽出，惟主要国家通胀始终离目标尚远。近期发达国家除日本外物价呈现加速上升迹象，中国去产能取得成效，有助环球通胀预期保持向上势头。

美国联储局本周议息，结果将于本港时间周四凌晨公布。市场普遍预期局方不会在大选临近之际加息，但议息声明可能对十二月调高利率作出强烈暗示。

美国第三季国内生产总值（GDP）初值增长百分之二点九，胜于市场预期，而九月消费物价指数按年上升百分之一点五，通胀处于两年来最高水平。在经济稳步增长、通胀离目标渐近、大选结果尘埃落定下，联储局下月要继续按兵不动，恐怕再找不到令人信服的藉口，今次应该「嚟真」了。