香港《经济日报》：A股注册制 中央防欲速不达

（3月4日社评）

内地股市昨受新股注册制的消息冲击波动，主因固然是市场忧虑，新制下将有大量新股上市吸乾资金；惟更应关注的是配套机制如投资者保障未追上，新制将令A股劣质化。

市场忧抽资金 配套未准备好

昨有报导指，上交所理事长桂敏杰否认会推迟新股注册制，A股随即告跌，令上交所急急澄清桂敏杰并无作出有关回应，A股即反弹。惟市场相关忧虑未全消，上综指数昨仅微升10点收市。

市场闻新股注册制而跌，主要是担心会抽乾市场资金，令A股陷入漫长牛皮甚至熊市。

所谓新股注册制，是指A股由现行的核准制，即由监管机构对申请上市企业进行调查，判断是否准许上市，转为美欧香港采取的制度，即企业只要达到既定上市条件，即可发行新股，监管机构只对申报资料作形式审查，企业上市资讯的真实性、准确性与完整性，都由发行人与中介机构负责。

如此一来，中证监上市审批的工作量将大减，积压的上市申请可快步处理。市场的担心正在于，现时排队内地上市的企业估计多达2,000间，即使加快至用10年消化，一年亦要上市200间，较港股多逾一倍，即差不多每一个交易日都有新股上市抽走资金，不断分薄A股动力，恐长期都乏力上升。此对A股正脆弱的市场信心雪上加霜。更深层问题是A股或因加得减，改革反导致劣质化。新股注册制目的是借助市场力量提高股市效率、减监管机构贪污土壤，更与国际接轨，原意甚善。问题是配套准备好了吗？此最少有两方面。

其一，是对发行人与中介机构的法规与惩治的执行。平情而论，目前内地的发行人与中介机构的水平与操守，恐与国际尚有相当距离，此可见于即使现行有中证监把关，仍有大量劣质企业上市圈钱。若中证监不再把关，上市恐如无掩鸡笼，情况更劣。

A股尚未伤癒 股改更需审慎

其二，包括法规在内的投资者保障做好了吗？从现实而言，A股围炒、暴升暴跌、鱼肉小股民可说常态，中证监让路后，小投资者有能力、有可行途径保障权益吗？此恐无法乐观。

注册制的法规在本月一日施行，落实时间则待监管机构公布，有传今年中可实行。惟制度须有配套，强行则水土不服，中央宜延后落实，先做好各种配套工作。熔断机制惹祸、注册制消息导致折腾，A股尚未伤癒，实需休养生息，中央推行股改更需审慎。