《信报》：IPO重启来势汹汹 保险资金维稳股市

（1月9日社评）

中国保监会昨天表示试点历史存量保单投资蓝筹股政策，向外释放出带有「维稳」意味的讯号。

受到保险资金可入市的消息刺激，创业板指数昨天大幅上升，不过，深沪股市一度冲高后动力无以为继，指数下跌收场，反映「炒新」对A股形成的资金分流压力挥之难去。

基于对投资风险的考虑，保险资金短期投入创业板的资金规模相信也有限，需要当局出台更多相关的后续政策，来支持证券市场改革，重建市场和投资者的信心。

据证监会最近向媒体披露，未来将加快推动养老金、住房公积金、QFII、RQFII等各类境内外长期资金入市，强化改革证券市场的力度。很显然，当前中国证券业的改革，确实到了相当关键一刻，也是证监重建公信力的时候。

今次保监会在IPO正式启航前夕，惟恐资金面压力破坏改革大局，急不及待为保险资金入市创业板投资蓝筹股「松绑」，政策也是一把「双刃剑」。

如今保监和证监联手稳定市场，纾缓新股上市的融资压力，「托市」的行为其实只能换来「改革时间」而已。

短期来看，由于不少企业排队上市，有可能加剧市场流动性更趋紧绌之势，令货币市场的利率快速上升；加上春节前市场对现金的殷切需求，市场资金面有机会进一步趋紧。然而，无论如何，监管机构当前加快证券市场改革，积极诱导长期资金进入资本市场，促进资本市场的稳定发展，政策目标很清晰，但是，一切改革的成败关键，还在于能否尽快恢复投资者对市场的信心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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