《信报》：IPO改革手术出台 方向正确路途曲折

（12月2日社评）

中国证监会公布新股发行体制大改革，新规定当局只对申请上市企业的文件和信息披露内容进行合规性审核，企业的盈利能力和投资价值，由投资者和市场自行判断。新股上市再度“开闸”，对市场产生的影响有待观察，但明显迈出了奠基性的一步。

中国A股一直无法成为有效市场，关键在于首次公开招股一级市场的“沫泡顽疾”，包括业绩造假等“病毒”，向二级市场传染。中国股市过去的发展，是以牺牲市场的质量，来换取市场规模快速膨胀，代价其实相当沉重。倒迫国内金融开放改革，不能再拖拉。

股票发行过渡到注册制，只要股票发行人提交的资料合法合规，监管机构便无权阻挠；而企业的上市与投资价值，则由市场和投资者的“真金白银”来决定。此举对改善IPO首日飙升与后市收益直线递减的“异象”，无疑有一定改善作用。

短期看，由于自去年11月初浙江世宝进行IPO至今，已超过1年没有新股上市，期间每当传言IPO重启，市场均闻声色变，如今证监决定重启IPO，虽消弭事件不确定性，但未来2月将涌现50家企业上市集资，难免对股市短期走势和投资者心理构成一定影响。

今次证监公布股票发行体制改革的同时，国务院同日发布《开发优先股试点》，方便企业加快融资，应起码有助抵消IPO重启对市场造成的下跌压力。

中国股市要发展成为有效市场，除了扩大市场的纵深外，更需要形成公平市场、完善相关法律法规，才能重建投资者的信心。股市改革由发行体制入手，方向正确，但过程绝不平坦，并考验监管层自我改造的决心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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