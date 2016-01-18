香港《明报》：伊朗沙特中东相争 累及反恐美国烦恼

（1月18日社评）

中东近期出现一些新情况，对区内局势起着深远影响，这包括沙特阿拉伯将47名囚犯处以死刑，死囚之一是什叶派教士奈米尔，事件引起什叶派国家伊朗强烈反弹，伊朗民众闯入沙特驻德黑兰大使馆大肆破坏。沙特随即宣布与伊朗断交，而支持伊朗及沙特的国家分别都有动作，其中，与沙特同是逊尼派的巴林及非洲国家苏丹双双与伊朗绝交。这场中东两大伊斯兰国家的争斗恐怕不可能马上停止，发展下去，势必对区内局势带来冲击；美国作为中东地缘政治博弈的长期参与者，如何管控各方矛盾，以免伤及本身利益及反恐大计，将是烦恼不堪的课题。

伊朗及沙特是中东两个大国，除了是产油国及国土辽阔，更是具代表性的伊斯兰什叶派及逊尼派国家。长期以来，伊朗及沙特高层官员不相往还，这次处决什叶派教士以及其后的冲击大使馆，只是多年不和的伸延。然而伊朗及沙特公开翻脸，揭示中东形势面临重大转折，好不容易待到克服伊朗核危机，却又出现另一个新危机。

伊朗与沙特不和，除了伊斯兰教派因素，更牵涉重大地缘政治利益，中东四强伊朗、沙特、以色列及叙利亚各据一方，四国的军力及政治影响力在区内数一数二。以伊朗及沙特来说，伊朗支持叙利亚巴沙尔政府，亦是也门境内武装组织胡塞的支持者；沙特则被指国内一些权贵与极端恐怖主义组织＂伊斯兰国＂（ISIS）关系密切，本身也致力扶植叙利亚反对派。

打开中东地图，可见伊朗与沙特各拥地盘，通过盟友或代理人争夺利益，其间的分别是，以前在桌底争斗，如今撕破脸皮。至于背后老板的意向也值得留意，美国是沙特长期盟友，1991年波斯湾战争，美国为首的联军中央指挥部就在沙特，空袭伊拉克的战机很多是以沙特为基地。美军一线军备出厂，中东两国首先采用，一是以色列，另一便是沙特。

随着2003年爆发的伊拉克战争结束，什叶派在伊拉克抬头，并与同是什叶派的伊朗转趋友好，这让逊尼派的沙特颇为不安。及至＂阿拉伯之春＂爆发，沙特支持的独裁政权接连倒台，埃及由穆斯林兄弟会掌权并与伊朗交往，令沙特如坐针毡，于是对外政策变得进取，与伊朗对抗更形强烈，叙利亚内战便是实例——伊朗支持巴沙尔政权，沙特力主赶走巴沙尔并且大力支持反政府军。中东局势令伊朗及沙特的争斗不止局限在伊斯兰＂盟主＂范畴，周边地区也牵涉在内。

中东本来有机会达至和平，尤其伊朗核危机缓解，叙利亚和平谈判亦见曙光，可是如今伊朗沙特相争，向在区内纵横捭阖的美国，处于难以插手的尴尬局面。伊朗虽是美国对头人多年，近期两国关系因核危机消解而见缓和，早前两艘美国炮艇被伊朗扣押后迅速释放船员，此外又交换囚犯，关系较前大有进步。另方面，美国虽是沙特盟友，但近年美国开发页岩油，客观导致油价大挫，沙特经济备受冲击，美国与伊朗走近更令沙特担忧，两国互信受到影响。对美国来说，伊朗是＂新欢＂，沙特是＂旧爱＂，伊朗沙特不和，必然影响美国区内利益，也容易让美国对头人俄罗斯有机可乘。

诚然，伊朗和沙特发生直接军事冲突的可能不大，不仅是军事实力问题，也缺乏大打一仗的决心；不过，两国通过盟友或代理人的间接冲突却会发生，叙利亚内战胶着，便是伊朗和沙特的影响之故。由于叙利亚是世界反恐战争打击ISIS的中心，若内战持续，反恐大计必受影响。因此，长年以来在区内惯于三刀两面的美国，如今在地缘战略和反恐之间必须取舍，否则的话出现双输也不为奇，此刻华府头大如斗，自不待言。（完）