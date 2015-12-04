香港《信报》：铲除“伊斯兰国”石油设施 收釜底抽薪之效

（12月4日社评）

恐怖组织「伊斯兰国」开采侵占得来的油田，再将石油走私贩卖到黑市来赚取可观利润，估计每日能够为其「国库」进账一百多万美元，已经不是什么秘密了。可是，黑市若然没有买家，生产再多的石油亦徒然，那么跟这个极端组织狼狈为奸的买家到底是谁？

早前俄罗斯总统普京在土耳其举行的二十国集团（G20）峰会披露，「伊斯兰国」获得四十个国家的资金支持，当中包括G20的成员国，不过他没有点名是哪些国家。现在经历过俄罗斯战机被土耳其击落之后，怒不可遏的普京挑明来说，指证土耳其正是「伊斯兰国」走私石油的主要客户，又揭露土耳其总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）及他的家属参与非法交易。假如此说属实，那么土耳其击落俄罗斯战机之举不排除别有用心，按普京的说法是「保护石油输出路线」。

埃尔多安当然矢口否认，并且押下政治前途作赌注来向普京叫阵，要求拿出真凭实据；誓言若证据确凿的话，自己下台，含血喷人的话，对方辞职。姑勿论谁是谁非，如此争拗足以反映，针对「伊斯兰国」的反恐工作异常复杂，理论上人人都是斩妖除魔的仁义之师，实际上很大机会各有怀抱，每个国家有各自的隐藏意图。

必须指出，敍利亚现在主要有三股势力，其一是什叶派的巴沙尔政权，其二是逊尼派的反政府叛军，其三是趁乱崛起的「伊斯兰国」，三股势力互相敌视，敌人的敌人也没有可能结成朋友。普京指摘其他国家所谓反恐只是装模作样，连番空袭炸来炸去就偏偏不炸油田，其实俄罗斯又何尝不是故意射歪！该国军事介入敍利亚所投下的导弹，很多时候落在叛军据点，土耳其击落俄罗斯战机的理据之一，就是不满俄军滥炸他们视为兄弟的土库曼族人。简单来说，俄罗斯希望保住巴沙尔政权，避免在敍利亚的既得利益受损。

从这个角度分析，纵使英国决定出动皇家空军轰炸敍利亚，企图剿灭血洗巴黎又斩杀人质的「伊斯兰国」，说到底象征意义大过实质意义，未必能够一举根治蔓延中东的这个毒瘤。

英国国会下议院经过接近十一小时激辩，终于以三百九十七票赞成、二百二十三票反对，大比数通过参与今轮国际空袭行动，扩大攻击范围。表决结束之后，在国会外聚集的群众纷纷报以嘘声，反对出兵的示威者表示，现时已有很多国家空袭「伊斯兰国」，英国加入不会改变什么，徒然让当地局势更加混乱。在野工党党魁郝尔彬（Jeremy Corbyn）极力反对遣兵空袭，批评保守党首相卡梅伦企图将英国拖入战争，做法卤莽，不过郝尔彬监于党内意见分歧，容许工党议员根据个人意愿投票，结果六十六人倒戈投下赞成票，包括影子外相彭浩礼（Hilary Benn）。然而，部分保守党议员也认为，英国政府根本没有切实可行的方案结束敍利亚内战。

现在有消息透露，面对敍利亚据点受到多国狂轰，「伊斯兰国」正在急谋对策，尝试在北非国家利比亚前独裁者卡达菲老巢苏尔特（Sirte）另辟新的根据地，此外，他们亦企图入侵石油重镇艾季达比耶（Ajdabiya），不过受制于利比亚政府军而尚未得逞。换言之，对于狡兔三窟的恐怖组织来说，纯粹的空袭好比向生命力顽强的蟑螂喷射杀虫水，杀得了几只，逃出了更多。

若要有效打击「伊斯兰国」，最实际的做法始终是切断其财源，既要摧毁他们的石油输出路线，亦要阻止他们继续开采油田。这方面的工作，首要条件是各国放下歧见，尤其是放下私心，务求黑市石油买卖无法继续运作下去。土耳其总统埃尔多安如果希望洗脱包庇恐怖组织的嫌疑，不妨与「对赌」的普京通力合作，彻底铲除「伊斯兰国」控制的石油设施，这样方可在复杂的局势之中厘定一个相对明确的反恐策略。（完）