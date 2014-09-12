《信报》：伊斯兰国之危 中美关系之机

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（9月12日社评）
13年前的昨天，美国繁华都会「大苹果」受到史无前例的重创，纽约金融地标世贸大楼被骑劫低飞的民航客机撞至夷为平地。正值阿尔基达发动「911」恐怖袭击13周年，美国总统奥巴马向另一个恐怖组织宣战。奥巴马发表全国电视讲话，公布加强打击极端原教旨主义武装组织「伊斯兰国」，美国将发动空袭，除了针对伊拉克之外，亦会首次空袭伊斯兰国在敍利亚的据点，他强调毫不犹疑地将威胁美国安全的恐怖分子彻底歼灭，最终将伊斯兰国连根拔起。
美国能否将伊斯兰国歼灭，目前当然言之尚早，不过这一波相信将会持续三数年的反恐行动，对于中国来说，未尝不是化他人危机为自己契机的转捩点。首先，《华尔街日报》透露，美国国家安全顾问苏珊赖斯日前访华期间，曾经拉拢中国加入打击伊斯兰国的国际联盟，中国官员私底下对提议表示感到兴趣。其次，奥巴马兑现了伊拉克撤兵的承诺之后，美国本来打算从中东抽身而退，调整人力与资源「重返亚洲」，谋求「亚太再平衡」，目的是遏制中国，如今反恐问题猛拉着后腿迫使美国不得不「重返中东」，这不啻于为中国稍为松绑。
中国外交部发言人华春莹表示，国际社会应以相互尊重和平等的原则加强合作，共同打击恐怖主义。假如中国真的加入美国的反恐行列，扭转「平衡再平衡」的国际格局，将会促成中美之间步入构建新型大国关系。中国和美国合则两利，如今伊斯兰国之危，不失为中美关系之机。(A02)
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。