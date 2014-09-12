《信报》：伊斯兰国之危 中美关系之机

（9月12日社评）

13年前的昨天，美国繁华都会「大苹果」受到史无前例的重创，纽约金融地标世贸大楼被骑劫低飞的民航客机撞至夷为平地。正值阿尔基达发动「911」恐怖袭击13周年，美国总统奥巴马向另一个恐怖组织宣战。奥巴马发表全国电视讲话，公布加强打击极端原教旨主义武装组织「伊斯兰国」，美国将发动空袭，除了针对伊拉克之外，亦会首次空袭伊斯兰国在敍利亚的据点，他强调毫不犹疑地将威胁美国安全的恐怖分子彻底歼灭，最终将伊斯兰国连根拔起。

美国能否将伊斯兰国歼灭，目前当然言之尚早，不过这一波相信将会持续三数年的反恐行动，对于中国来说，未尝不是化他人危机为自己契机的转捩点。首先，《华尔街日报》透露，美国国家安全顾问苏珊赖斯日前访华期间，曾经拉拢中国加入打击伊斯兰国的国际联盟，中国官员私底下对提议表示感到兴趣。其次，奥巴马兑现了伊拉克撤兵的承诺之后，美国本来打算从中东抽身而退，调整人力与资源「重返亚洲」，谋求「亚太再平衡」，目的是遏制中国，如今反恐问题猛拉着后腿迫使美国不得不「重返中东」，这不啻于为中国稍为松绑。

中国外交部发言人华春莹表示，国际社会应以相互尊重和平等的原则加强合作，共同打击恐怖主义。假如中国真的加入美国的反恐行列，扭转「平衡再平衡」的国际格局，将会促成中美之间步入构建新型大国关系。中国和美国合则两利，如今伊斯兰国之危，不失为中美关系之机。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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