香港《经济日报》：地方债炸弹可拆 考中央魄力

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（4月18日社评）
国际评级机构相继唱淡中国，矛头直指地方政府债务未受控。地方债若爆，中央虽有能力收拾，但令人忧心的是中央早已矢言要拆弹，实际上问题持续恶化。中央新班子要赢取外界信心，就须拿出更强的决心与手段化解地方债。
外界虽忧中国地方债堪比美国次按危机，惟就算按最严重的估算，即地方债总量约20万亿元人民币，加上约90,000亿元的中央负债，中国公共债务亦仅为去年生产总值不足60%，较美国的1.1倍及日本的2.3倍，仍明显偏低。
此外，内地地方债少涉复杂衍生工具，涉资规模应较简单易计，个别地方债纵违约，应不会掀起次按推倒雷曼，再引发骨牌式金融崩塌的重大危机。惟市场对地方债愈来愈不安，一是因地方债问题透明度极低，外界只能自行猜度严重程度，中央语焉不详，市场估计又愈来愈吓人，外界忧心自然愈大。
二是过去两年中央信誓旦旦要力压地方债再膨胀，惟地方债台却愈筑愈高。作为地方债重要融资渠道的影子银行，信贷量自2010年起以每年近35%的速度猛增，令地方债不但没改善，反续恶化，反映中央政令未出中南海，不断削弱外界对中央的信心。地方债倘急爆，中央能果断扑火，抑续有心无力？
习李新班子全面掌权刚满月，但外界已忧其对遏楼市、控地方债乏力，并藉机在中港股市踩多一脚图利，既为金融稳定添忧，又挑战中央威信。中央新领导层要营造有利施政的内外形势，这场地方债信心战便许胜不许败。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。