香港《经济日报》：地方债炸弹可拆 考中央魄力

（4月18日社评）

国际评级机构相继唱淡中国，矛头直指地方政府债务未受控。地方债若爆，中央虽有能力收拾，但令人忧心的是中央早已矢言要拆弹，实际上问题持续恶化。中央新班子要赢取外界信心，就须拿出更强的决心与手段化解地方债。

外界虽忧中国地方债堪比美国次按危机，惟就算按最严重的估算，即地方债总量约20万亿元人民币，加上约90,000亿元的中央负债，中国公共债务亦仅为去年生产总值不足60%，较美国的1.1倍及日本的2.3倍，仍明显偏低。

此外，内地地方债少涉复杂衍生工具，涉资规模应较简单易计，个别地方债纵违约，应不会掀起次按推倒雷曼，再引发骨牌式金融崩塌的重大危机。惟市场对地方债愈来愈不安，一是因地方债问题透明度极低，外界只能自行猜度严重程度，中央语焉不详，市场估计又愈来愈吓人，外界忧心自然愈大。

二是过去两年中央信誓旦旦要力压地方债再膨胀，惟地方债台却愈筑愈高。作为地方债重要融资渠道的影子银行，信贷量自2010年起以每年近35%的速度猛增，令地方债不但没改善，反续恶化，反映中央政令未出中南海，不断削弱外界对中央的信心。地方债倘急爆，中央能果断扑火，抑续有心无力？

习李新班子全面掌权刚满月，但外界已忧其对遏楼市、控地方债乏力，并藉机在中港股市踩多一脚图利，既为金融稳定添忧，又挑战中央威信。中央新领导层要营造有利施政的内外形势，这场地方债信心战便许胜不许败。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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