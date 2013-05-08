香港《经济日报》：亚太减息撑经济 风险抛脑后

（5月8日社评）

继欧洲央行及印度后，澳洲昨亦减息，外界更料泰国及南韩将跟随。国基组织等虽再三警示亚洲要防范资金过滥，推高资产泡沫风险，惟亚太多国经济疲态续现，当前急务是刺激经济增长，再松货币是否饮鸩止渴只好容后再算。

国基组织、世界银行、亚洲开发银行等近日均异口同声指，各国需慎防资产泡沫风险，世银更认为亚洲新兴国应准备撤回刺激政策。惟区内货币反而愈趋宽松，其实各国心知若再加码放水，势进一步推高资产泡沫与通胀风险，但刺激经济才是燃眉之急。

亚太各国还有一个没宣之于口的减息理由，就是汇率战。作为区内第二大经济体的日本，自去年底大玩弱日圆政策图撑经济，日圆兑美元汇价半年来已累贬近17%。汇率是零和游戏，亚太邻国面对本国货币被挟升，出口雪上加霜，纵未明言与日本打汇率战，亦不得不思量如何还击，而减息正是其中一途，市场故憧憬深受汇率高企之苦的南韩与泰国，短期内势减息。

正因汇率战是零和游戏，减息潮难言哪国将成赢家，既可能激发保护主义升温，促更多国家加入减息行列，亚太区热钱势更多更滥，泡沫风险不减更增。此令外界更忧虑，若更多热钱在亚太区四窜、资产泡沫续不断膨胀。

世上没有只升不跌的资产价格，宽松政策亦总要退场，由此引发的折腾只是时间问题。惟国际包括亚太各国正急需振兴经济，再减息放水纵有后遗症，亦惟有见步行步，环球以至亚太投资市场繁荣背后，亦因而系上更大炸弹。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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