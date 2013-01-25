香港《经济日报》：创新沦为跟风 苹果神话不再

(1月25日社评)

苹果业绩逊预期,股价曾暴挫10%.自创办人乔布斯前年逝世后,苹果新产品都未能令消费者眼前一亮,市场更感苹果已由领导者变成跟风者,先行者独享的溢价随之消退,象征苹果虽仍是高盈利企业,但苹果神话已近落幕.

乔布斯逝世后的苹果新产品,不论是iPhone 4S、iPhone 5或新iPad,都只是前代产品小升级,欠缺令市场惊喜与欢呼的新点子,未能再如过去般开创新潮流.且苹果近年更白白错过不少新机遇,如小型平板电脑市场被Android阵营垄断后,苹果去年底才推iPad mini加入竞争.且外间更盛传苹果将仿效宿敌三星,推大屏幕与廉价iPhone,更令消费者感到苹果缺乏创新意念与能力,落后形势,沦为跟风者.

此凸显苹果神话已近落幕,就算苹果能藉扩大iPhone产品抢回部分市场,又或提升效率挤出更多利润,但欠缺创造力的苹果,对投资者来说亦极其量只是一家经营效率或许较高的科技企业,却难给先行革新者的高估值,就如微软市盈率仅约9倍,苹果的11倍市盈率就显得偏高.

故此苹果新舵手库克的最大考验,并非在短期内力谷盈利,而是要如何谋取突破,推出市场意料之外的划时代新产品,赢回潮流领导者的地位.不过,以苹果新领导层至今表现来看,恐难乐观.

苹果仍然是一家高盈利的成功企业,但恐怕已失去革命的灵魂,已非昔日神坛上的苹果,消费者与投资者恐要静待另一革命企业出现.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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