香港《经济日报》：中央硬闯经改 忍经济放缓短痛

（7月3日社评）

市场忧内地第2季经济增速持续放缓，下半年经济颓势仍难扭转。惟经济增速再非中央新领导层的最重要焦点，中央目标是续勒紧政策倒逼地方诸侯等利益集团，配合中央促经济转型。

内地将在下周2公布上季经济增长数据，多家内外资机构忧虑中央能否保住年初定下今年增长7.5%的目标。惟外界的忧虑，显非中央新领导层的焦点，因以总书记习近平、总理李克强为首的中央新班子，经济思路上是力促经济升级转型，李克强今年5月已公开表明，未来8年经济平均增速只要6.9%，已能实现2020年人均生产总值较2010年翻一番的目标。

故今年经济增速会否跌破7.5%实非中央主要忧虑。中央反有意续勒紧政策，与利益集团博弈以倒逼经济改革，如上月中央主动炮制钱荒，以攻坚银行滥贷、流动性空转等金融病灶。

可以预期，在钱荒后，中央与利益集团将展开更大博弈，中央收紧政策令经济减速，势冲击诸侯政绩与国企收入，他们见粗放发展老路已不通，便须深思是否配合中央推经改，如助中小微企业发展、扶持新兴产业等，为本身脱困。

惟中央与利益集团角力始终有风险，即经济会否跌出祸来，令大量企业倒闭、失业急速恶化、大学毕业生极难求职等，酿成社会不稳。中央最大底牌是手中有钱，经济若急坠，可稍松银根、重推基建，为经济救急。

故未来一段时间，利益集团会以社会不稳等因素逼中央调控松手，中央则为免重陷经改停滞而力拒。今次博弈成败难料，惟习李要为今后十年改革打好根基，此仗许胜不许败。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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