香港《经济日报》：中日美朝加码角力 恐擦枪走火

（1月14日社评）

日本新任首相安倍晋三近日在钓岛争端上,刻意推高中日对峙形势;令局势更形复杂的是,日本行动背后可能来自美国推动,北韩又似乘乱搞局,中日美朝加码角力,东北亚擦枪走火的风险急速上升.

本来双方有军事“误会”,外交行为更应审慎免火上加油,但安倍在上周五记者会上声明钓鱼岛“毫无谈判余地”,更指摘中国行为令亚洲各国忧虑,无非是为他本周访问越南、泰国、印尼造势,促成其拉拢东南亚围堵中国政策,安倍近日已向缅甸、菲律宾招手,编织其包围中国网.

然而,内情可能比这更复杂.日本挑衅中国,并鼓动东南亚国家围堵中国,最大的得益者是美国.美国重返亚洲政策,就是要力压中国,若日本替美国作马前卒,或可换取美国给予重大利益,就是不阻止日圆贬值.

令东北亚局势可能进一步紧张的,还有北韩举动.北韩上月发射火箭将卫星送上轨道,已令美日及南韩担忧其远程火箭杀伤力,近日又传北韩可能恢复已停顿4年的核试.

北韩领导人金正恩的行动,颇有其父作风,就是主动搞局,胁逼美国以换取利益.过去美日韩要约束北朝鲜,主要透过中国施压.近日北韩的搞局行动,是中国约束不了,还是中国因钓岛问题而无心替美日当丑人阻遏北韩?

中国在钓岛问题上退让空间很小,若日美压迫太甚,中国不单要强硬回应,甚至不惜让中日军事碰撞,以逼日美收手;北韩在此时的混水摸鱼行动,亦可能因失去中国约束而倍添变数.中美日朝4国加力互搏,不单冲击东北亚和平,更可能为亚洲金融市场添乱.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。