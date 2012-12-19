香港《经济日报》：楼价愈遏愈升 考验习李新班子

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
（12月19日社评）
内地楼价升势连续两月扩大,反映市场在中央领导层交接之际,冲击新班子对调控楼市的底线与决心.内地能否从楼市绑架经济的泥淖中脱困,不但关系经济能否及早拆弹、迈向健康发展,更对新领导层的权威构成考验.
楼市再蠢动与习李新班子提出经济要调结构、健康发展的方针背道而驰.因政治上,高楼价与其衍生的贫富悬殊、官商勾结等积弊,令民怨不断升温,不利政治稳定.上届胡温领导层知道楼市不得不遏,故近年除将房地产剔出国家支柱产业,更以限购、限价等行政措施调控楼市.可是这些措施只能暂遏楼价升势,此因经济已被楼市绑架.
除经济顾忌外,还有政治因素,就是楼市是不少地方诸侯、国企的经济命脉所在.地方对中央楼控每每阳奉阴违.在政经因素阻碍下,偏向守成的胡温班子未对楼市进行真正改革,楼泡祸患亦因此愈来愈大.
放在习李新班子眼前的是楼泡大炸弹,若不大动手术,未来爆破时将不堪设想.习李要从楼市的绑架中脱身,就须从根本着手,包括透过改革寻找经济新引擎,减低经济对楼市的依赖.大幅增建保障房,吸纳推高楼价的刚性需求.大力改革税制,让地方政府摆脱土地财政的发展模式等.
这些改革均是大手术,且挑战大量既得利益者,但缓解楼市泡沫已不容再拖,如何突破胡温的困局,令经济从利益盘根错节的楼市中脱困,促经济与社会健康发展,是对习李政治能量与施政能力的严峻考验.
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