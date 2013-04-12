香港《经济日报》：M2失控猛增 中央要堵金融漏洞

(4月12日社评)

内地上月新增贷款超外界预期，市场憧憬货币政策偏松，惟信贷增长实仍在中央目标范围；关键反而是货币供应M2连续3个月超标，凸显国际热钱猛涌与影子银行坐大此两大漏洞，中央势予堵塞，故货币政策势偏紧而非偏松。

人民银行昨公布上月新增贷款达1.06万亿元人民币，高于市场预计的9,000亿元；上月货币供应M2增长为15.7%，更远超中央目标13%。有乐观者认为此是货币政策偏松讯号，惟此恐属误判。此因今年首季内地累计新贷2.76万亿元，并未偏离中央今年全年新贷约9万亿元、首季投放30%即约2.7万亿元的目标，故中央并未松手。

更应留意的是，货币供应M2增幅连续3个月踰越13%此中央目标，M2总量已达103万亿元，几为去年生产总值两倍，就算滥印钞如美国亦仅约0.7倍。货币供应呈失控，凸显金融调控两大纰漏。

其一，热钱突破闸门涌入。今年首季外汇储备增长1,284亿美元，几近去年全年总和。且外汇占款连续两月急增、近期人币汇价续被推高、出口不正常地高增长等，种种迹象反映热钱正通过各种渠道涌入内地，人行要被动投放大量货币吸纳，大幅推高货币供应量。泛滥热钱除埋下结构性通胀与资产泡沫祸根，更严重打乱中央的宏观经济政策部署，令中央陷被动。

其二，影子银行猖獗。内地银行信贷虽受控，惟不少金融机构迂回投放高风险贷款，如委托贷款、信托贷款等影子银行活动迅猛，推升今年首季社会融资规模至6.16万亿元，较去年同期激增约60%，大幅扯高货币供应。

影子银行为地方诸侯大建大白象不断输血，令已飙升至18万亿元、占去年生产总值35%的地方债续膨胀，加深风险；地产商亦从影子银行取得大量银弹，与中央楼控博弈，令楼市泡沫愈趋凶险。若地方债与楼泡爆破，内地金融体系恐骨牌式倒下，触发重大危机。

今年中央金融工作的重点是严防风险，中央要堵上述两大漏洞，金融调控与规管力度势不断加码，未来货币政策不但难偏松，更有稳中趋紧的需要，投资者要留意此对内地股楼带来的冲击。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。