香港《经济日报》：反腐显实绩 释刘志军死缓争议

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（7月9日社评）
涉重大贪腐的内地原铁道部长刘志军昨被判死刑、缓期两年执行，与民众期望中央重判存落差。惟中央要彰显反腐决心，必须多打大老虎，并落实官员财产申报及公示制以赢民心。
去年底当上中共总书记的习近平，将反腐提到「亡党亡国」此极高层次，民众遂以刘志军案观察中央新领导层的反腐决心。惟刘志军仅被判死缓，被指轻判。
刘志军犯罪性质极恶劣，案情指他受贿6千多万元人民币，金额是原食品和药监局长郑筱萸案的10倍，郑被判死刑而随即执行，贪得更多的刘志军却暂免死，民众忧虑中央会否又对反腐高举而轻放，又或此是政治利益交换的结果？
到底今次案件，是否有其他外界未知因素，才稍轻判刘志军？不排除中央或有两考量。
一，刘志军认罪，当局更指他主动供出办案机关未掌握的案情，此或有助执法单位揪出更多涉案贪官与奸商，此可成减刑理由。
二，中央或要以刘志军为样办，其他贪官若愿坦白招供，或可从宽处理。否则若认不认罪都是死路一条，贪官势拼死顽抗，令中央查贪工作倍添难度。
上述猜测是否属实，外界难知，惟死缓的判决令内地民众对中央肃贪决心存疑，中央必须以实绩说服民众。惟反腐成功的关键，须从贪腐的温床着手，此就要建立防贪制度，眼下关键就是能否落实长期议而未决的官员财产申报及公示制。
中央对此必须具极高的危机感，因内地腐败问题深入骨髓，民众耐性已达临界，势冲击社会稳定，更恐动摇中共执政基础，中央反腐必须迎难而上，加快做出实绩。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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