香港《经济日报》：再非狼来了 金价进中期调整

香港《经济日报》：松绑华尔街 泡沫派对再开？
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
（12月16日社评）
金价过去四天剧挫逾9%,此次应不会像今年数次回落般仅属狼来了,难再短期下降後即回,因大环境逆转,不但美元转呈强势、通缩威胁取代通胀,美欧明年再量宽亦推动力有限,金价恐已进入中期调整,将反覆下挫.金价过去受惠弱美元、美欧量化宽松印钞导致热钱四溢炒作、通胀阴霾等,三年间爆升逾一倍半,每次短暂回顺後又再,辗转升上今年9月逾1,920美元一盎斯高位.但金价大涨小回此调恐难再弹,今次并非短期调整.
金价大势已变,底因有三.其一,美元由弱转强.在美储局一再量宽下,美元走势过去三年基调向下,黄金以美元计价,美元跌遂撑金价上扬.欧债已成明年全球最大危机,将累欧元汇价下跌,避险资金更可能续涌美元资产,推高美元,有市场人士甚至估计欧元兑美元明年可能跌至一算,金价自然受压.其二,通缩威胁取代通胀阴霾.欧洲厉行财政紧缩政策,明年泛欧极可能再坠衰退.美国近期部分经济数据如就业虽略胜预期,但基调不但仍弱,如楼市仍不振,更麻烦的是刺激经济的补针药效今年底将几用罄,外界估计美国若无新补针,明年经济增长将减一个百分点,双底衰退风险未消.美欧明年经济都陷困,不但通胀难抬头,通缩阴霾更日浓.黄金在通胀期可保本,但在通缩期则属"蚀本货",通缩阴霾将令黄金承受更大沽压.其三,美欧再量宽恐今非昔比.美国鹰派将续掣肘储局量宽,欧洲央行一直以遏通胀为标的,如今年一面大手扫欧猪债,一面又在银行体系收回资金,故美欧央行明年纵加码量宽,数量恐难如旧观.量宽刺激资产价格作用亦已见退减,再加码量宽,难免再而衰,三而竭.
何况,美欧银行正在巩固资本、减低杠杆比率,从全球包括亚洲班资回朝,令亚洲亦出现缺水并拖慢经济增长现象,亚洲明年难像过去两、三年般力催商品包括黄金涨价.金甲虫很可能续看好黄金长期表现,但全球环境基本因素可能逆转,黄金或踏入中期调整,金价出现一浪低於一浪走势,投资者要慎察个中变化.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
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