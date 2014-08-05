香港《经济日报》：松楼控宽货币 习李放后要懂收

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
(8月5日社评)
内地楼市与货币政策近期渐转宽松，中央此举或是没办法中的办法，助经济软着陆，但却惹外界疑惑中央忍痛促改革的决心。为免疑虑与尴尬，这些权宜对策须尽量克制，适时收手。
今届中央领导层高举改革大旗，如总书记习近平在前年底的中共18大接棒后，随即表明要坚持改革开放，总理李克强更扬言要有壮士断腕的决心，深化改革。惟中央在楼市与货币此两大关键政策上，近期取向似有变，惹外界疑惑。
一方面，最近内地城市放松楼控成风，包括最新放松限购的山西太原，已有20多个城市先后出手，令人担忧习李是否要如上届的胡温般，藉催谷楼市，以力撑经济？
另一方面，内地货币政策亦似松动，在人民银行连番定向降准下，上月广义货币M2增幅达14.7%，大幅偏离中央目标的13%。李克强曾指松货币撑经济犹如抱薪救火，惟内地货币政策日松，惹市场关注中央会否重走大放水老路？
中央对楼市、货币不断松手，或有其苦衷。就如若非大力推动定向降准，过去一直因金融经脉不畅，欠缺银行信贷以支持其发展的小微企业、三农等领域，恐步履维艰，将令市场化改革事倍功半。又如内地楼市若急降温，令泡沫即爆，恐连环引爆地方债、银行坏帐等大炸弹，楼泡爆破更势牵连钢铁、水泥等数十个行业，打击经济与就业，改革未及有成，内地经济恐已硬着陆。
故中央放松楼市与货币，应是权宜之计，亦正因这仅无奈下的折衷办法，副作用不轻，已严重膨胀的楼泡不但难以泄气，更恐日益凶险；且中央不断定向松货币，除令超发货币更滥，埋下更大资产泡沫与通胀炸弹，货币政策对个别经济环节过度倾斜，亦恐损资源有效运用，不利市场化改革。
此实考验习李的政策收放，尤其内地经济现渐趋稳下，楼市与货币松绑应见好即收，以免释放混乱的改革讯号，才能续保外界对习李推动改革，以至中国经济健康、可持续发展的信心。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。