香港《经济日报》：松楼控宽货币 习李放后要懂收

(8月5日社评)

内地楼市与货币政策近期渐转宽松，中央此举或是没办法中的办法，助经济软着陆，但却惹外界疑惑中央忍痛促改革的决心。为免疑虑与尴尬，这些权宜对策须尽量克制，适时收手。

今届中央领导层高举改革大旗，如总书记习近平在前年底的中共18大接棒后，随即表明要坚持改革开放，总理李克强更扬言要有壮士断腕的决心，深化改革。惟中央在楼市与货币此两大关键政策上，近期取向似有变，惹外界疑惑。

一方面，最近内地城市放松楼控成风，包括最新放松限购的山西太原，已有20多个城市先后出手，令人担忧习李是否要如上届的胡温般，藉催谷楼市，以力撑经济？

另一方面，内地货币政策亦似松动，在人民银行连番定向降准下，上月广义货币M2增幅达14.7%，大幅偏离中央目标的13%。李克强曾指松货币撑经济犹如抱薪救火，惟内地货币政策日松，惹市场关注中央会否重走大放水老路？

中央对楼市、货币不断松手，或有其苦衷。就如若非大力推动定向降准，过去一直因金融经脉不畅，欠缺银行信贷以支持其发展的小微企业、三农等领域，恐步履维艰，将令市场化改革事倍功半。又如内地楼市若急降温，令泡沫即爆，恐连环引爆地方债、银行坏帐等大炸弹，楼泡爆破更势牵连钢铁、水泥等数十个行业，打击经济与就业，改革未及有成，内地经济恐已硬着陆。

故中央放松楼市与货币，应是权宜之计，亦正因这仅无奈下的折衷办法，副作用不轻，已严重膨胀的楼泡不但难以泄气，更恐日益凶险；且中央不断定向松货币，除令超发货币更滥，埋下更大资产泡沫与通胀炸弹，货币政策对个别经济环节过度倾斜，亦恐损资源有效运用，不利市场化改革。

此实考验习李的政策收放，尤其内地经济现渐趋稳下，楼市与货币松绑应见好即收，以免释放混乱的改革讯号，才能续保外界对习李推动改革，以至中国经济健康、可持续发展的信心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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