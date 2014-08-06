香港《经济日报》：内地查外资 为商界民众抱不平

(8月6日社评）

多家在华外资企业近日因反垄断等问题被查，外界关注中国是否针对外资。中国内地正欲营造公平营商环境，遂减外资特殊优惠，对坑害消费者的行径更公事公办，令外资难再予取予携。

外资福喜涉以臭肉为麦当劳生产食材，该公司六名高管在上周日已被刑事拘留，而微软在中国内地的办公室，上周亦遭国家工商总局搜查，传涉反垄断调查。由于这些企业的共通点都是美资，惹外界惴测背后是否涉中美政治角力，在华美资成为磨心。

其实近期在中国内地＂出事＂的外资不仅美资，如中国内地正就多家外资车企的反垄断问题展开调查，除美资佳士拿被传遭查外，昨天更有消息指德资的平治与奥迪亦受查。且过去一年多以来，先后有欧资药厂、韩资电子企业等，亦在中国内地卷入反垄断、甚至涉商业贿赂等问题，反映中国未必刻意针对个别国家。

中国在改革开放初期急欲引入外资，以带来更多资金和技术，助国家发展，故过去对外资提供丰厚的特殊优惠以吸引更多外资来华。但中国在2001年底加入世贸后，极力营造公平的营商环境，让外资与内资可较公平竞争。故过去中国内地给予外资的不少超国民待遇，近年已逐渐取消，以免政策过分向外资倾斜，造成不公，不利本土内资企业发展。

更关键的是，部分在华外资的营商手法不当，令中国内地消费者深感被外资坑害，惹极大民怨。如有洋快餐以劣质食材奉客，谋取暴利；外资车企涉违反反垄断法，哄抬车价与零件价格，在华售价竟较外国贵两、三倍；以至苹果iphone售后服务亦中外有别，内地消费者竟低人一等。

近日中国内地出现多宗涉及外资的案件，并非中国对外资不友善、要打压外资，而是要营造对商界、消费者公平的环境，故在华外资难再享额外礼遇。外商包括港商要在中国市场站稳阵脚，要明白中国内地政府的态度改变、更加规行矩步，以免误触地雷。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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