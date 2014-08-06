香港《经济日报》：内地查外资 为商界民众抱不平

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(8月6日社评）
多家在华外资企业近日因反垄断等问题被查，外界关注中国是否针对外资。中国内地正欲营造公平营商环境，遂减外资特殊优惠，对坑害消费者的行径更公事公办，令外资难再予取予携。
外资福喜涉以臭肉为麦当劳生产食材，该公司六名高管在上周日已被刑事拘留，而微软在中国内地的办公室，上周亦遭国家工商总局搜查，传涉反垄断调查。由于这些企业的共通点都是美资，惹外界惴测背后是否涉中美政治角力，在华美资成为磨心。
其实近期在中国内地＂出事＂的外资不仅美资，如中国内地正就多家外资车企的反垄断问题展开调查，除美资佳士拿被传遭查外，昨天更有消息指德资的平治与奥迪亦受查。且过去一年多以来，先后有欧资药厂、韩资电子企业等，亦在中国内地卷入反垄断、甚至涉商业贿赂等问题，反映中国未必刻意针对个别国家。
中国在改革开放初期急欲引入外资，以带来更多资金和技术，助国家发展，故过去对外资提供丰厚的特殊优惠以吸引更多外资来华。但中国在2001年底加入世贸后，极力营造公平的营商环境，让外资与内资可较公平竞争。故过去中国内地给予外资的不少超国民待遇，近年已逐渐取消，以免政策过分向外资倾斜，造成不公，不利本土内资企业发展。
更关键的是，部分在华外资的营商手法不当，令中国内地消费者深感被外资坑害，惹极大民怨。如有洋快餐以劣质食材奉客，谋取暴利；外资车企涉违反反垄断法，哄抬车价与零件价格，在华售价竟较外国贵两、三倍；以至苹果iphone售后服务亦中外有别，内地消费者竟低人一等。
近日中国内地出现多宗涉及外资的案件，并非中国对外资不友善、要打压外资，而是要营造对商界、消费者公平的环境，故在华外资难再享额外礼遇。外商包括港商要在中国市场站稳阵脚，要明白中国内地政府的态度改变、更加规行矩步，以免误触地雷。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。