香港《经济日报》：普京加力挟欧盟 当乌国调停人

(8月7日社评)

乌克兰局势再升温，炒家昨借机高位沽货令环球股市下挫。俄罗斯因插手乌国遭美国为首的西方国家加强制裁，遂向欧洲施压，图迫夹在美俄之间的欧盟出面调和，搭桥拆解乱局。

美国大力主导西方国家，以强硬姿态加强对俄罗斯经济制裁，打压俄国。惟美俄经贸关系一般，制裁行动对美国影响有限，真正首当其冲的，实是和俄国接壤、经贸关系密切的欧盟。

面对美国执意加压，俄罗斯总统普京要找反制施力点，欧盟就是最佳开刀对象。如自上周起禁止进口欧盟蔬果，以小试牛刀，近日更放风将禁欧洲航机飞越西伯利亚，军事上则在乌东驻紮大军，令欧盟的地缘局势风险大大升高。

现时欧盟在乌国问题上的角色，尴尬得俨如难为了家嫂，既被美国推上前线和俄国碰撞，又被俄国要挟向背后操控的美国叫价。

外界正盛传欧盟正苦思解套对策，指德国总理默克尔正和普京秘密协商，以土地换天然气，促乌国向东部亲俄地区放权，以换取俄国撤军，并保障对欧天然气供应稳定，搭下台阶让美俄退场，以免欧盟利益受损。

俄国营造紧张气氛，很可能是堆叠筹码，迫欧盟摆脱与美国捆绑一起，扮演调解角色。欧盟与美国是传统盟友，对俄则经贸利益紧密，欧盟对美对俄皆有商量空间，确有斡旋本钱。故目前美俄表面对峙气氛虽紧张，只要欧盟巧用其影响力，游走美俄之间，或能化解乌国乱局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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