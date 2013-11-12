《信报》：安倍加强扩军制华 东亚安全形势堪忧

（11月12日社评）

日媒昨天披露，安倍政府将增加军费，加强水陆两栖战车和海上自卫队运输船的实力；同时揭露中国军方酝酿设立「防空识别区」，增加中日两军在空域武力冲突的风险；安倍不断加强扩军制华，进一步危及东亚地区的安全和稳定。

中国一旦划定防空识别区，划线范围难免与日本目前的「防空识别圈」有重叠之处，增加两国在空域军事「擦枪走火」的机会，但也令安倍有进一步彻底解除行使「集体自卫权」束缚的藉口。

安倍乘美国推动亚太再平衡战略制衡中国之机，千方百计撕破战败受到和平宪法的掣肘，目前的确比过去任何一届政府都更近。日本的军事力量已不断从内在「防御性」向外在「进攻性」转型。

日前，日本海陆空自卫队以冲绳和九州为中心展开的大规模联合演习；同时，陆上自卫队把首支地对舰导弹运抵宫古岛，与部署在那霸的导弹部队联手，组成覆盖钓鱼岛海域的攻击网络。

安倍政府已同意美军在京都府北部京丹后市的航空自卫队基地部署美军第二个X波段雷达，与日本北部青森县装置的第一个X波段雷达进行协作，构成美国在东亚建构导弹防御系统的重要部分。

日本连串的举动和军事部署，针对中国进行的军事威慑和非理性防范，已进一步损害中日互信基础。对于设立「防空识别区」，中国军方迄今不置可否。但按照日本已设立的防空识别圈，离其海岸线远及六百公里，一旦中国设立防空识别区，划线范围难免与日本防空识别圈重叠。如今安倍强军制华，行动愈演愈烈，已然令东亚局势进一步绷紧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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