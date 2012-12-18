香港《经济日报》：弱日圆难振经济 引爆债务危机

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（12月18日社评）
日本自民党在周日的大选中重夺失落3年的政权,党魁安倍晋三更将再度拜相,市场关注他会否落实竞选政纲,以无限量的量宽推行弱日圆政策.惟此不但难助日本摆脱迷失,更恐加速日本债务危机爆发,冲击全球金融稳定.
日圆汇价昨创近20个月新低,底因是安倍晋三扬言会要求日本央行推行无限量的量宽印钞行动,以配合2%的通胀目标,图藉此扭转通缩以振消费.惟自民党的日本量宽行之有年, 经济多年来仍未脱通缩与反覆衰退,今年第2及第3季便再陷衰退,足见一再量宽根本无助经济脱困.
尤值关注的是,推弱日圆更有引爆日债危机之虞.日本为负债最重的发达国,日债能维持超低息仅因日本人过去储蓄丰厚,本身吸纳了95%的国债,故不须仰国际市场鼻息.惟日本人口老化严重,储蓄率已剧跌至仅2%,仍不断膨胀的日债难再靠国内消化,须寻国外融资.
日本经济痾难癒,关键是20年来逃避改革,令经济结构问题不断恶化,如劳动力市场僵化、国内市场与国际脱节、拒吸移民缓解人口老化问题等,这些社会政治问题都非量宽可解决.
对亚洲邻国尤其中国而言,除要小心安倍加速日债危机外,还要提防日本经济愈低迷、人心愈虚怯,愈为日本为右翼保守势力壮大提供养份.右翼的安倍与极右翼的日本维新会成为大选赢家,反映日本右倾日趋明显,此将为东亚地缘政治带来更大风险.
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