《明报》安倍若以经济挂帅 日中关系可望改善

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（12月18日社评）
日本自民党在选举中大胜,安倍晋三将再次出任首相,虽然在选举时,他在钓鱼岛问题上对中国摆出强硬姿态,但是自民党的竞选政纲,首要应对经济问题,特别是力求增加出口,若他掌政后按此缓急次序施政,则中日关系或有转机.因为两国就钓鱼岛争议交恶以来,日本对华出口急速下跌,对华贸易逆差持续扩阔,会否改善对华关系,将是自民党回朝、安倍回笼当首相能否稳住日本大局的关键.
经济问题是日本的核心议题,日本经济已经连续2个季度收缩,自民党的政纲主打提振经济.不过日圆贬值,势必触发新一波货币战,届时金融世界波动,安倍的如意算盘能否打得响,尚待验证.
安倍在记者会上,除了表示日本的经济发展离不开中国,日中两国保持良好关系有利于亚太地区的稳定和繁荣,更具体提到两国存在的一些问题,要实施危机管控和思考如何避免政治关系影响经贸合作.中国外交部发言人提到"中日两国互为重要的近邻",明显有喊话效果.从安倍和中国外交部发言人的隔空表述看来,双方都有愿意磋商、修补关系之意.
中日官方要求日本海上保安厅船舰离开中国领海,因此,日本不承认钓鱼岛主权有争议,只是不肯面对现实而已.至于安倍要推动修改和平宪法,是另一个冲击亚洲和平稳定的议题,不过,日本修宪门槛甚高,而从今次选举结果看,若说安倍可以乘势使"日本成为一个正常的国家",可能较低.这样的话,安倍在提振经济、修补中国与邻国的关系方面,就有较大空间.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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