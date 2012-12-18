《明报》安倍若以经济挂帅 日中关系可望改善

（12月18日社评）

日本自民党在选举中大胜,安倍晋三将再次出任首相,虽然在选举时,他在钓鱼岛问题上对中国摆出强硬姿态,但是自民党的竞选政纲,首要应对经济问题,特别是力求增加出口,若他掌政后按此缓急次序施政,则中日关系或有转机.因为两国就钓鱼岛争议交恶以来,日本对华出口急速下跌,对华贸易逆差持续扩阔,会否改善对华关系,将是自民党回朝、安倍回笼当首相能否稳住日本大局的关键.

经济问题是日本的核心议题,日本经济已经连续2个季度收缩,自民党的政纲主打提振经济.不过日圆贬值,势必触发新一波货币战,届时金融世界波动,安倍的如意算盘能否打得响,尚待验证.

安倍在记者会上,除了表示日本的经济发展离不开中国,日中两国保持良好关系有利于亚太地区的稳定和繁荣,更具体提到两国存在的一些问题,要实施危机管控和思考如何避免政治关系影响经贸合作.中国外交部发言人提到"中日两国互为重要的近邻",明显有喊话效果.从安倍和中国外交部发言人的隔空表述看来,双方都有愿意磋商、修补关系之意.

中日官方要求日本海上保安厅船舰离开中国领海,因此,日本不承认钓鱼岛主权有争议,只是不肯面对现实而已.至于安倍要推动修改和平宪法,是另一个冲击亚洲和平稳定的议题,不过,日本修宪门槛甚高,而从今次选举结果看,若说安倍可以乘势使"日本成为一个正常的国家",可能较低.这样的话,安倍在提振经济、修补中国与邻国的关系方面,就有较大空间.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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