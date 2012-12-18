《信报》：日本右翼抬头 东亚骤变生险

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（12月18日社评）
日本自民党在众议院选举中取得压倒性多数,夺回执政权,安倍晋三再度担任首相已成定局.今次选举,执政民主党兵败如山倒,右翼鹰派抬头,为东北亚地缘政治注入了骤变风险.
安倍昨天阐述未来的施政纲领,针对目前日本陷入经济衰退和外交诸多问题,表示成立一个"突破危机内阁".对外加强日美同盟,上任后首次外访将到美国,一改上次担任首相后,首次外访便到中国,且毫不含糊指出,钓鱼岛是日本固有领土,与中国没有谈判余地,显示安倍力图通过日美联盟来主导东亚政治秩序的战略构想.如今日本政坛"右倾化"已告扩散,为中日关系回稳增添障碍.
中日关系能够缓和、走出危机阴影并逐步回复相对稳定,关键在于钓鱼岛主权纷争能否降温、日本右翼政客推动修改和平宪法会否落实、在参拜供奉甲级战犯的靖国神社问题上,新政府阁员的行为有否抑制,但从安倍展示出来的立场和态度看,这3项因素都有滑向不利发展之忧.再者,安倍对上一任没有到靖国神社参拜感到懊悔、在修宪和行使集体自权志在必得,加上美国返亚再平衡,制衡中国军力扩张的政治与战略共同需要下,中日关系恐怕有进一步偏离战略互惠的框架.
如今日本政坛进一步右倾,显然是对中日力量对比变化,对自身"安全威胁"的躁动反应,对于2强并立的地区政治结构,安倍既有借助外部力量介入作为制衡对手的用心,也有撕破和平宪法加诸头上军事制约之谋,实为军国主义再现提供了滋生土壤,也为东北亚的政局骤变带来巨大风险.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。