《信报》：日本右翼抬头 东亚骤变生险

（12月18日社评）

日本自民党在众议院选举中取得压倒性多数,夺回执政权,安倍晋三再度担任首相已成定局.今次选举,执政民主党兵败如山倒,右翼鹰派抬头,为东北亚地缘政治注入了骤变风险.

安倍昨天阐述未来的施政纲领,针对目前日本陷入经济衰退和外交诸多问题,表示成立一个"突破危机内阁".对外加强日美同盟,上任后首次外访将到美国,一改上次担任首相后,首次外访便到中国,且毫不含糊指出,钓鱼岛是日本固有领土,与中国没有谈判余地,显示安倍力图通过日美联盟来主导东亚政治秩序的战略构想.如今日本政坛"右倾化"已告扩散,为中日关系回稳增添障碍.

中日关系能够缓和、走出危机阴影并逐步回复相对稳定,关键在于钓鱼岛主权纷争能否降温、日本右翼政客推动修改和平宪法会否落实、在参拜供奉甲级战犯的靖国神社问题上,新政府阁员的行为有否抑制,但从安倍展示出来的立场和态度看,这3项因素都有滑向不利发展之忧.再者,安倍对上一任没有到靖国神社参拜感到懊悔、在修宪和行使集体自权志在必得,加上美国返亚再平衡,制衡中国军力扩张的政治与战略共同需要下,中日关系恐怕有进一步偏离战略互惠的框架.

如今日本政坛进一步右倾,显然是对中日力量对比变化,对自身"安全威胁"的躁动反应,对于2强并立的地区政治结构,安倍既有借助外部力量介入作为制衡对手的用心,也有撕破和平宪法加诸头上军事制约之谋,实为军国主义再现提供了滋生土壤,也为东北亚的政局骤变带来巨大风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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